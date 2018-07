Opération nettoyage au parc Jacques-Cartier

La 37e édition de la Fête du lac des Nations, qui s'est terminée dimanche à Sherbrooke, a été une réussite sur toute la ligne. Environ 200 000 personnes ont participé à l’événement au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke.

Au lendemain de la clôture des activités, l'heure est au nettoyage.

L'an dernier, plus de six tonnes de matières résiduelles ont été détournées du site d'enfouissement via la récupération ou encore le compost.

Le résultat cette année devrait être semblable, dit la coordonnatrice de l'équipe verte de Festivals et événements verts de l'Estrie, Myriam Dumont-Breton: «Nous avons encore l'objectif de détourner 60% des matières ailleurs qu'au dépotoir.»

L'opération nettoyage et ramassage devrait durer encore quelques jours. Les manèges, la scène principale et les kiosques doivent être démontés.

Une soixantaine de personnes travaillaient sur le site lundi.

«Nous allons remettre, comme à chaque année, le parc Jacques-Cartier en très bon état aux Sherbrookois au plus tard vendredi», assure le directeur général de l'événement, Jean-Pierre Beaudoin, qui tenait à remercier tous les visiteurs.