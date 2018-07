Pères Maristes: une pétition pour empêcher le retour des adolescents arrêtés

Une pétition visant à empêcher les six élèves du Séminaire des Pères Maristes de Québec d'y retourner en septembre après avoir été arrêtés en mai pour avoir fait circuler des photos explicites de mineures, a été mise en ligne, dimanche soir.

À LIRE ÉGALEMENT

Photos explicites: les élèves impliqués pourront réintégrer le Séminaire des Pères Maristes

Six élèves du Séminaire des Pères Maristes arrêtés

Lundi matin, 12 heures après sa mise en ligne, la pétition a récolté près de 300 signatures.

Le 2 mai dernier, six élèves du Séminaire ont été arrêtés pour avoir partagé des photos explicites de jeunes filles fréquentant leur établissement. Les élèves concernés avaient été suspendus pour le reste de l’année scolaire.

Le 22 juin dernier, la direction de l’établissement a annoncé dans un communiqué aux parents que ces élèves pourraient réintégrer le séminaire en septembre prochain.

Ils doivent comparaître en chambre de la jeunesse, où ils pourraient faire face à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile.

Malgré que cette décision n’a pas plu à plusieurs parents, la direction s’est justifiée en évoquant leur mission de «supporter les élèves qui rencontrent des obstacles sur leur parcours» et leur «volonté de distinguer le processus judiciaire du processus scolaire».

Sur la présentation de la pétition, les instigateurs justifient leur demande notamment par le fait que les jeunes victimes devront vraisemblablement côtoyer les suspects sur les bancs d'école dès août 2018 et que le partage de ces photos a eu un impact sur l'intégrité et la santé mentale des jeunes victimes.

La pétition a également pour but la «révision de la politique du Séminaire en matière d'intimidation et violence» et également de «soutenir le projet d'une loi-cadre contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires québécoises».