Sandra Bullock met une propriété en vente pour près de 3M$

Sandra Bullock a mis sur le marché sa maison située tout près du fameux Chateau Marmont, à Los Angeles.

L’actrice oscarisée louait la propriété pour 15 000 $ par mois depuis un certain moment, mais a finalement décidé de l’offrir à un futur acheteur pour la somme de 2 995 000 $

Sandra Bullock est propriétaire de l’endroit depuis 2001 et avait payé à l’époque 1,5 million de dollars. Celle que l’on peut voir dans Ocean’s 8 espère ainsi doubler son investissement avec la revente.

Le plein pied de plus de 3000 pieds carrés comprend trois chambres à coucher et trois salles de bain. La propriété est décorée de façon simple, avec plusieurs détails en matières naturelles, comme le bois et le bambou.

Ce qui rend la propriété unique est sans aucun doute sa vue imprenable sur la ville et la cour aménagée pour passer de longues journées au bord de la piscine.