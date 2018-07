Un antibiotique contre la maladie de Lyme

Une tique a failli chambarder la vie de Rémi Beauchamp, il y a un an. Après avoir été piqué, des rougeurs sont apparues sur son ventre. Il était dans le Vermont aux États-Unis où il a consulté un médecin.

«Ils m'ont traité là-bas pour une cellulite, une piqûre d'insecte infectée. C'était un mauvais diagnostic», explique M. Beauchamp.

De retour au Québec, quelques jours plus tard, son état de santé s'est détérioré. «J’avais des douleurs musculaires, des courbatures, des maux de tête», ajoute-t-il.

C'est le médecin de famille de M. Beauchamp qui a diagnostiqué la maladie de Lyme. Il a dû prendre des antibiotiques durant trois semaines, mais n'a pas conservé de séquelles. C'est pour éviter des situations semblables que la direction de la Santé publique de la Montérégie permet depuis quelques jours aux pharmaciens de son territoire d'offrir un antibiotique à titre préventif aux personnes qui ont été piquées par une tique.

«Toutes les pharmacies de la Montérégie peuvent distribuer l'antibiotique si la personne a été piquée dans une zone à risques», informe la directrice de la Santé publique de la Montérégie, la Dre Julie Loslier.

Il faut avoir été piqué en Montérégie, en Estrie, en Outaouais ou dans le Centre-du-Québec. La tique doit rester sur la peau 24 heures ou plus.

«Si la tique est restée plus de 24 heures et qu'on l'a retirée depuis moins de trois jours, donc 72 heures, c'est la période fenêtre ou on peut prescrire cet antibiotique-là en dose unique», précise la Dre Loslier.

«Ça évite, si la personne s'est fait piquer, que la bactérie se développe dans le corps», dit le pharmacien Sofiane Saadi qui a déjà prescrit l'antibiotique à un patient la semaine dernière.

«C’est de la doxycycline, c'est un antibiotique de la famille des tétracyclines, donc deux comprimés de ce médicament de 100mg.»

On recommande aux patients de surveiller l'apparition de symptômes dans les 30 jours qui suivent parce que la maladie de Lyme peut provoquer des problèmes articulaires, cardiaques et neurologiques.

La doxycycline à titre préventif serait très efficace, mais il ne peut pas être prescrit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de huit ans.

«Je pense que c'est vraiment important que les gens le fassent rapidement», soutient Rémi Beauchamp. Il aurait bien aimé y avoir accès rapidement. Cela lui aurait évité bien des souffrances.