Une date de tournée de One Direction crée l'espoir chez les fans

Une admiratrice a révélé sur Twitter avoir trouvé sur la version australienne de Ticketmaster une liste de concerts correspondant au One Direction: On the Road Again Tour, avec une date le 31 décembre 2020 au Etihad Stadium de Melbourne.

De nombreux fans ont alors cru que le groupe, en pause depuis 2016, allait se reformer. La liste de concerts apparaissait aussi sur Spotify sous la rubrique des prochaines dates du groupe, mais elle a vite été supprimée.

REGARDEZ SUR TICKETMASTER Y A UN CONCERT DE ONE DIRECTION D’ENREGISTRÉ HELPP pic.twitter.com/3FEi7gScAo — aaron ; inac (@nipofhs) 22 juillet 2018

Les fans ont néanmoins célébré la nouvelle sur les réseaux sociaux : «Attendez, pourquoi One Direction tweet les paroles... et pourquoi les billets d'une tournée sont en vente... Mon cœur ne peut pas supporter cela». Tandis qu’un autre a écrit : «Il me faut vraiment une tournée de retrouvailles de One Direction».

Ce lundi, le compte Twitter officiel de One Direction était actif pour la première fois depuis 2018 afin de marquer le huitième anniversaire de la formation du groupe dans la téléréalité britannique The X Factor. Les gérants du site ont publié des paroles de chansons tout au long de la journée pour célébrer l’occasion.

Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away #8YearsofOneDirection — One Direction (@onedirection) 23 juillet 2018

Louis Tomlinson, qui est devenu juge dans l’émission musicale cette année, a aussi célébré leur anniversaire en tweetant : «8 ans de One Direction, où est passé le temps!? Merci infiniment à tous ceux qui nous ont soutenus.»

Le chanteur a continué en solo depuis la pause du groupe, de même que ses partenaires Harry Styles, Liam Payne et Niall Horan. Liam Payne avait précédemment affirmé qu’il espérait que leurs retrouvailles auraient lieu «un jour prochain», alors que Niall Horan a confié à Billboard l’an dernier qu’il espérait que cela arrive dans les prochaines années.