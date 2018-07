11 000 assassinats en 6 mois liés au trafic de drogue au Mexique

Les trafiquants de drogue sont à l'origine de l'immense majorité des assassinats au Mexique, a annoncé mardi une ONG selon laquelle, au cours du premier semestre 2018, plus de 11 000 assassinats liés au narcotrafic ont été enregistrés, un «record historique» selon elle.

«L'année dernière a été très mauvaise, mais cette année est pire», a déploré lors d'une conférence de presse Santiago Roel, fondateur de l'organisation Semáforo Delictivo, qui mène des études de sécurité publique, en comparant les chiffres du gouvernement avec des enquêtes en ligne et des données de consultants.

Entre janvier et juin 2018, un total de 15.973 homicides volontaires ont été perpétrés au Mexique, contre 13 503 au premier semestre 2017, selon le ministère de l'Intérieur qui ne précise cependant pas combien sont liés au crime organisé.

Sur ces quelque 16 000 homicides, les tueurs à gages payés par les trafiquants de drogue ont exécuté 11 241 personnes, selon l'étude de l'ONG.

Au premier semestre 2018, 13 738 enquêtes pour homicide avaient été ouvertes.

Cela représente une hausse de 28% par rapport à la même période l'année dernière, au cours de laquelle 8791 assassinats ont été enregistrés, a expliqué Roel, soulignant qu'il s'agit d'un «record historique».

«Tout ce bain de sang, tous ces homicides sont liés à la drogue (...) à des conflits entre les mafias de la drogue» qui se disputent le territoire, a affirmé M. Roel.

Selon lui, ils n'ont pas de rapport avec d'autres types de crime organisé comme les vols de carburant, les kidnappings, le trafic de personnes ou l'extorsion.

L'État de Guanajuato (centre), où se trouvent de nombreuses entreprises manufacturières mexicaines très orientées vers l'exportation, et connue comme l'une des destinations favorites des touristes, est devenu la région où le trafic de drogue a été le plus meurtrier, avec 1241 homicides entre janvier et juin, selon Semáforo Delictivo.

Viennent ensuite l'état touristique de Basse-Californie (nord-ouest), Guerrero (sud), Michoacán (ouest) et Veracruz (est).

Des cartels tels que Jalisco nouvelle génération, Sinaloa et Los Zetas opèrent dans l'État de Guanajuato, où de nombreux policiers ont récemment été assassinés.

Selon l'ONG, au cours du premier semestre 2018, il y a eu une augmentation des homicides (15 %) et des féminicides (11 %), tandis que les enlèvements ont diminué (18 %).

Depuis fin 2006, date à laquelle le gouvernement mexicain a lancé une opération militaire controversée de lutte contre le trafic de drogue, plus de 200 000 personnes ont été tuées au Mexique, selon les chiffres officiels.