«Cool Kids», les nouvelles idoles des jeunes?

Ils sont six, sont âgés de 13 à 16 ans, veulent utiliser la musique pour partager des valeurs positives et ont déjà le tournage d’un clip, l’enregistrement d’un album et des spectacles à leur agenda des prochains mois. Ensemble, ils forment le nouveau groupe Cool Kids, et ont bien l’intention de devenir les «prefs» des jeunes!

«On veut partager de beaux messages de partage, d’égalité, de paix... Et être populaires, ça serait "le fun" aussi!», a candidement déclaré Félicia, l’une des membres de la formation, lors du dévoilement du projet, mardi.

Encadrés par Musicor et le producteur Blü Dog Média, les Cool Kids (Camélia, Félicia, Gabrielle, Keren, William et Zion-Luna) travaillent actuellement très fort pour matérialiser leurs ambitions musicales.

Chantal Poirier / JdeM Dévoilement du projet musical Les Cool Kids.

Leur E.P. – qui sera seulement disponible numériquement, cette génération ne connaissant pas le disque physique – sera lancé à l’automne. Leur premier extrait, en français et en anglais, «Changer le monde» («Change The World») peut déjà être téléchargé, et des concerts à Mirabel, Saint-Calixte, Chicoutimi, Acton Vale et Saint-Jean-sur-Richelieu sont prévus en août.

Le répertoire des Cool Kids se composera de chansons originales – créées par Jorane et Éloi Painchaud – traitant d’amitié, d’esprit d’équipe, de partage, de dépassement de soi, d’écologie, ainsi que de quelques reprises.

Phénomène mondial

Ce type de réunion d’artistes d’âge scolaire – comme Kids United en France –, est actuellement populaire partout dans le monde, car les jeunes n’ont jamais été aussi allumés musicalement, estime Anne Vivien, vice-présidente exécutive chez Musicor. Un phénomène accentué par l’accessibilité aux nombreuses plateformes.

«Une autonomie s’est installée dans l’écoute de la musique. Ils connaissent des trucs que nous, on n’a jamais entendus», a souligné Anne Vivien.

L’entreprise «Cool Kids» n’est pas un produit dérivé de «La voix junior», même s’il fallait s’attendre à ce que de petits diplômés du concours de TVA se présentent aux auditions ouvertes menées l’an dernier.

Plus de 400 aspirants du Canada tout entier s’y sont présentés au terme d’un appel à tous propagé sur les réseaux sociaux. Des six talents retenus, quatre sont passés par «La voix junior» en 2016: Camélia, Félicia, Gabrielle et Zion-Luna.

Ce dernier avait été finaliste du clan de Marie-Mai avec sa petite sœur, Camila. William, de son côté, a été vu dans la pièce «Mary Poppins» et dans «Ruptures». Quant à Keren, elle est native de Toronto.

La page web de Cool Kids (www.coolkidsofficiel.com) est déjà en ligne.