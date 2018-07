Des voitures de plus en plus intelligentes

Des constructeurs automobiles sortiront en 2019 des voitures autonomes tellement sophistiquées qu’elles dépasseront même ce que les lois permettent.

«La technologie progresse tellement rapidement que le cadre législatif doit suivre et s’adapter», lance le chroniqueur automobile et l’un des coauteurs du Guide de l’auto 2019, Gabriel Gélinas.

Par exemple, pris dans un embouteillage, la nouvelle Audi A8 se conduira toute seule. Un conducteur n’aurait ainsi plus à freiner et accélérer constamment lorsqu’il est pris sur une autoroute de pare-chocs contre pare-chocs.

«C’était tellement relax qu’on regardait le bulletin de nouvelles télévisé sur l’écran de l’auto», lance M. Gélinas, qui en a fait l’essai à l’heure de pointe à Düsseldorf en Allemagne. C’était sa première fois avec une voiture autonome sur des routes publiques. Une expérience qui se classe au sommet de ce qu’il a vécu dans la dernière année, avec la conduite sur un circuit de Formule 1 et dans le désert d’Atacama au Chili.

gracieuseté

Or, cette conduite autonome, appelée de niveau 3, est seulement légale dans deux endroits dans le monde, poursuit M. Gélinas, soit en Allemagne et en Floride.

«Tout l’arsenal technologique est là, mais le système ne sera pas activé pour les voitures vendues au Canada», explique-t-il.

Les conducteurs québécois ne sont pas en reste, dit-il. Des voitures pourront détecter la présence de piétons, freiner automatiquement ou encore seront équipées de systèmes de vision nocturne infrarouge pour repérer les animaux.

Rythme accéléré

«Nous remarquons que les progrès de l’industrie automobile se sont faits à un rythme très accéléré. Il s’est passé plus de choses dans les cinq dernières années que dans les 10 ou 15 [années] précédentes», s’étonne Gabriel Gélinas, chroniqueur depuis 26 ans.

L’innovation ne se limite pas qu’à la conduite, prévient l’expert. «Même la mise en marché des voitures et l’utilisation qu’on va en faire sont appelées à évoluer à la vitesse grand V dans les prochaines années», dit-il.

Les constructeurs automobiles créent leur propre système d’autopartage ou d’abonnement, par exemple. Ainsi, plutôt que de louer une seule voiture pour plusieurs années, les consommateurs pourraient prendre la voiture dont ils ont besoin, que ce soit une compacte pour aller au travail et un VUS pour un week-end en camping, par exemple.

Gadgets

Les voitures pourront aussi pratiquement remplacer un ordinateur avec tous les gadgets qu’ajoutent les fabricants, selon le Guide de l’auto 2019.

Bien du chemin a été parcouru depuis l’arrivée du premier système Bluetooth en 2004. Des voitures auront leur propre connexion internet permettant de payer son carburant ou d’acheter un café les deux mains sur le volant.

Son système appelé «Traffic Jam Pilot» fait appel à 12 capteurs ultrasoniques autour de la voiture et à quatre caméras 360 degrés. À moins de 60 km/h sur l’autoroute, cette voiture est la première qui peut prendre en charge complètement ses mouvements.

Par contre, ce système ne sera pas activé pour ces voitures vendues au Canada, où la conduite autonome n’est pas encore légale.

L’an dernier, environ 50 voitures Audi A8 ont trouvé preneur au Québec, dont le prix est estimé à 95 000$.

La voiture du futur: Smart Vision EQ Fortwo

La Smart Vision EQ Fortwo n’a beau être encore qu’un prototype, elle donne un avant-goût de ce qui pourrait rouler sur nos routes d’ici 10 ans.

Complètement électrique et autonome, elle se commande sur un téléphone intelligent. Elle vient chercher son passager à sa porte et le transporte jusqu’à sa destination, sans volant ou pédales.

Son tableau de bord permet même de consulter ses réseaux sociaux pendant le trajet. De plus, un panneau numérique à l’avant de la voiture permettra même d’afficher des messages, comme le nom du passager qu’elle vient chercher.

La meilleure compacte: Hyundai Elantra, Golf de Volkswagen

Dans une lutte serrée avec la Hyundai Elantra (2e) et les Mazda 3 et Honda Civic (3e), la Golf de Volkswagen remporte le titre de meilleure voiture compacte du Guide de l’auto 2019. La consommation, la fiabilité, la sécurité, l’agrément de conduite, le système multimédia et l’appréciation générale étaient les critères.

Les voitures à 3 millions $: Bugatti Chiron, Mercedes-AMG Project One

«Il y a La Joconde et il y a la Bugatti Chiron», écrit le Guide de l’auto 2019 sur cette rutilante voiture à près de 4 millions $ canadiens.

Si en posséder une relève de l’exploit, en admirer une reste tout aussi difficile selon l’ouvrage, puisque sa diffusion est très limitée.

La Bugatti Chiron, assemblée à la main en France, n’est pas seulement spectaculaire à regarder, elle est aussi puissante. Son moteur de 1500 chevaux est pratiquement 10 fois plus fort que celui d’une Honda Civic.

À 3,5 millions $, Mercedes-AMG propose la Project One, une voiture de route avec un moteur de Formule 1. Cette voiture pourrait même atteindre une vitesse de plus de 350 km/h.

La meilleure électrique: Nissan Leaf

Le Guide de l’auto 2019 remet la palme de la meilleure voiture électrice à la Nissan Leaf, devant la Chevrolet Bolt EV et la Volkswagen E-Golf. Si ce n’est pas la voiture électrique avec la plus grande autonomie, elle plaît parce qu’elle offre le meilleur compromis avec son prix selon les auteurs.

L’an dernier, environ 450 Québécois en ont acheté une au prix oscillant entre 36 000 et 42 000$.

Le meilleur VUS sous-compact de luxe: Volvo XC40

«C’est un créneau du marché où les ventes sont en très forte progression», souligne Gabriel Gélinas à propos des VUS sous-compacts de luxe. C’est pourquoi sept modèles ont été soumis à un match comparatif où le Volvo XC40 est sorti grand vainqueur.

Les essayeurs ont dit avoir apprécié le confort et la puissance de ce véhicule à un peu plus de 49 000$.