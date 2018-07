Détenu pendant 7 heures après avoir interpellé Trudeau

Mathieu Brien, ce militant du Bloc québécois accusé d’entrave après avoir interpellé le premier ministre Justin Trudeau lors de la Fête nationale au parc Jarry, a été détenu pendant plus de sept heures, et laissé dans une autopatrouille pendant plus d’une heure après l’altercation.

Son avocat a expliqué que cette arrestation et la détention qui a suivi (pour une simple entrave) étaient abusives. «C’est particulièrement abusif!».

En entrevue au Québec Matin, Me Marc Michaud ne blâme pas l’équipe de sécurité de Justin Trudeau mais se questionne sur le travail du SPVM, par la suite.

«Quand la police de Montréal est intervenue, deux policiers à bicyclette l’ont encadré, l’ont poussé. Ils l’ont laissé en pleine chaleur dans la voiture, le temps de bien se concerter entre eux pendant plus d’une heure. Ils l’ont détenu jusqu’à 7h le lendemain matin pour une entrave, alors qu’il aurait dû avoir une sommation, et il en a eue une!»

En plus de ne pas l’avoir fait comparaitre sur le champ, ils lui ont imposé une condition de ne plus faire de politique.

«Cette accusation est tellement large qu’au mois d’octobre, aux prochaines élections, mon client ne peut pas se présenter dans un bureau pour voter! Cette condition est attentatoire aux droits de mon client et à ses libertés publiques», dénonce l’avocat de Mathieu Brien.

Accusation fourre-tout

Par ailleurs, il souligne que l’accusation d’entrave, la seule dont fait l’objet son client, est utilisée très fréquemment par les forces de l’ordre.

«Énormément de policiers utilisent cette accusation fourre-tout pour justifier une arrestation. Personnellement j’ai déjà été accusé à deux reprises d’entrave. J’ai été acquitté à deux reprises également. C’est une façon pour le policier de dire ‘’tais-toi, je ne veux plus d’entendre’’.»

Un chandail qui fait jaser

L’avocat, au lendemain de son coup d’éclat au palais de justice de Montréal, Me Marc Michaud, a expliqué les raisons qui l’ont poussé à enfiler un chandail le montrant avec des oreilles de Mickey Mouse.

«Ce chandail c’était un petit peu d’ironie, un peu de sarcasme pour montrer que le premier ministre n’est pas intouchable, on a le droit de le contester. (...) J’ai voulu souligner la liberté d’expression. J’ai voulu souligner qu’au Québec, on a la possibilité, le droit et même civiquement le devoir de s’exprimer», a expliqué l’avocat.