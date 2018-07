La compagnie d'Ivanka Trump va fermer

L'entreprise de vêtements et de chaussures d'Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, va fermer, a appris en exlusivité le site américain Page Six.

Des sources ont confirmé au média affilié au New York Post que l'entreprise va cesser des fonctions aussitôt que possible et que les employés ont été avisés qu'ils perdaient leur emploi.

Ivanka avait dû se distancer de son entreprise éponyme il y a un peu plus d'un an. Effectivement, elle était devenue un enjeu lors de la campagne présidentielle de son père en 2016.

«La compagnie ne s'est jamais remise du départ d'Ivanka», a expliqué une de leurs sources.

Récemment, Ivanka Trump avait fait les manchettes parce qu'elle avait obtenu des droits de marques en Chine dans la même période où son père avait promis de sauver les emplois de l'entreprise chinoise ZTE.

Au Canada, la Compagnie de la Baie d'Hudson a décidé de retirer tous les produits Ivanka Trump de son site internet évoquant des problèmes de performances.