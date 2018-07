Le joueur étoile Sammy Sosa n’a plus l’air de ça!

L’une des grandes étoiles du baseball majeur, Sammy Sosa, a dû réagir publiquement, récemment, aux critiques concernant son apparence, visiblement très différente depuis la fin de sa carrière dans la MLB.

C’est que la peau du Dominicain de 49 ans, qui a œuvré dans les ligues majeures de 1989 à 2007, dont 13 saisons avec les Cubs de Chicago, devient de plus en plus pâle.

Après avoir porté des lentilles de contact bleues en 2004, c’est l’année suivante que le teint du frappeur de circuits a commencé à devenir plus blanc.

Plusieurs photos captées sur des tapis rouges d’événements entre 2011 et 2017 témoignent de l’évolution de l’apparence de l’ex-sportif.

En 2009, le Dominicain avait confié utiliser une crème blanchissante lors d’une entrevue avec la chaîne espagnole Univison.

«J’applique une crème blanchissante avant d’aller dormir et ça pâlit ma peau. J’utilise cette crème pour adoucir ma peau, mais ça l’a blanchie aussi. Je ne suis pas raciste, je suis heureux avec ma vie», avait-il dit à l’époque.

«Je ne pense pas que je ressemble à Michael Jackson», avait ajouté le sportif pour calmer ses détracteurs.

Mais la controverse semble de retour près de 10 ans après cette entrevue.

Sosa, qui vit maintenant à Dubaï, a récemment déclaré qu’il se foutait de ce que les gens pouvaient penser de lui.

«Regardez où je suis aujourd’hui», a lancé l’ancien sportif à un journaliste de «Sports Illustrated» qui était allé à sa rencontre dans un luxueux hôtel des Émirats arabes unis.

«Ceci est ma vie et je me fous de ce que les gens pensent. Je fais ce que je veux. Je ne regarde pas Facebook et Instagram et toute cette merde. Je n’ai pas de temps pour ça», a-t-il ajouté.

Le Dominicain a insisté à nouveau sur son désir d’avoir l’air plus jeune, et non plus blanc, grâce à ces crèmes blanchissantes.

«Si les gens sont fâchés après moi à cause de mon teint, je suis désolé. Je ne le fais pas pour ça. Ce n’est pas mon intention», a assuré Sammy Sosa lors d’une entrevue avec E60.

«Je les utilise parce que je vais avoir 50 ans, et que je veux avoir l’air de 17... ok peut-être 35! C’est pour ça que je fais tout ça», a conclu l’ancien joueur étoile.