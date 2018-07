Le PIB du Québec reste inchangé en avril

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec est demeuré stable en avril 2018 par rapport au mois précédent, a révélé l’Institut de la statistique du Québec, mardi.

Cette stagnation du PIB survient après trois mois de croissance, soit de 0,2 % en janvier, de 0,3 % en février et de 0,2 % en mars face aux mois antérieurs.

La croissance la plus marquée en avril a été enregistrée dans la production de bien (+ 0,6 %), alors qu’elle n’avait été que de 0,1 % le mois précédent. Cette hausse est notamment attribuable aux secteurs des services publics (+ 4,5 %) et de la fabrication (+ 1,0 %).

Cependant, les secteurs de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 7,2 %), de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (- 3,1 %), ainsi que celui de la construction (- 0,1 %) ont enregistré des baisses de leur niveau de production.

En ce qui a trait aux services, ils ont connu une diminution de leur niveau d'activité de 0,2 % en avril. Un ralentissement de 3,1 % observé dans le secteur du commerce de détail explique notamment cette chute de la croissance.

Malgré tout, au cours des quatre premiers mois de l'année 2018, le PIB réel du Québec est de 3,1 % plus élevé que celui de la même période de 2017.