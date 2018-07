Les avocats du clandestin arrêté en livrant une pizza sont «optimistes»

Les avocats de l'homme interpellé sur une base militaire alors qu'il livrait une pizza et aujourd'hui menacé d'expulsion se sont dits mardi «optimistes» quant à une possible remise en liberté de ce ressortissant équatorien à l'issue d'une audience à New York.

Arrêté le 1er juin sur la base de Fort Hamilton, située à l'extrême sud de Brooklyn, où il avait déjà effectué plusieurs livraisons par le passé, Pablo Villavicencio, 35 ans, est depuis 54 jours en détention, dans l'attente d'une décision sur son éventuelle expulsion.

Son dossier a été examiné mardi par un juge fédéral de Manhattan, qui s'est interrogé sur la justification de l'expulsion éventuelle d'un homme qui a fait, avec l'appui de son épouse, citoyenne américaine, une demande de carte verte, actuellement à l'étude.

«Est-ce que le concept de justice existe ici ou est-ce que l'on fait ça parce qu'on en a envie?», a interrogé Paul Crotty à l'audience, lors de laquelle M. Villavicencio était absent. «Où est le préjudice pour le pays?», a ajouté le juge, sans indiquer à quelle date il rendrait sa décision.

«Nous sommes optimistes sur le fait que Pablo et sa famille seront bientôt réunis», a commenté, à l'issue de l'audience, Gregory Copeland, avocat du prévenu et membre de l'association de défense des justiciables modestes Legal Aid Society.

«Ce dossier concerne une famille qui a été déchirée et je pense que voir cette famille réunie le plus rapidement possible est tout ce qui compte», a-t-il ajouté au sujet de Pablo Villavicencio qui est père de deux filles de deux et quatre ans, qui étaient présentes à l'audience, avec son épouse, Sandra Chica.

Incités au durcissement par le président Donald Trump, les services de l'immigration ont augmenté, depuis début 2017, le rythme de leurs inspections des commerces et locaux de sociétés à la recherche de personnes en situation illégale.

Plus récemment, ils ont adopté une directive qui autorise leurs agents à interpeller des immigrés sans-papiers dans l'enceinte même des tribunaux, jusqu'ici considérés comme lieux sanctuaires.

Le Parlement de New York devrait prochainement examiner une proposition de loi visant à empêcher toute arrestation dans un tribunal.