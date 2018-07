«Odysseo»: la magie est aussi en coulisses

Cavalia met tout en oeuvre pour le confort et le bien-être des chevaux. Tous les médias qui ont été invités à visiter le site, installé au pied du pont Jacques-Cartier, mardi midi, ont pu le constater. De la scène aux écuries en passant par les espaces de répétition, chaque détail a été pensé en fonction des vedettes du spectacle «Odysseo».

Installer un véritable village de cinq immenses tentes sur un terrain vague, pas forcément habilité à recevoir ce genre d’infrastructure, est le défi que vient de remplir Aurélie Vozak, la directrice logistique de Cavalia, étonnement diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). «Notre souci, quand on arrive sur un nouveau site, est de s’assurer de ne pas briser l’écosystème autour et de garder l’unité du sol. Ensuite, il faut faire attention à ne pas toucher à une ligne électrique, une conduite d’eau ou de gaz qui sont sous terre.»

Une fois les infrastructures en place, le travail d’Aurélie Vozak est de veiller au suivi quotidien des équipements. «Par exemple, les écuries, les espaces de répétition et même la grande salle de spectacle ont une température contrôlée, qui est toujours autour de 20 degrés. C’est pour le confort des chevaux. Quand ils travaillent, ils ont chaud et on ne veut pas qu’ils subissent de choc thermique. Et c’est également pour le bien-être des athlètes.»

L’objectif de la production est aussi d’assurer un maximum d’espace pour que les chevaux puissent évoluer à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. «Tous les chevaux ont l’opportunité d’aller dehors, tous les jours. Vous pourrez même bientôt venir les voir à l’extérieur au coin de De Lorimier et Sainte-Catherine.»

Trois chanteuses invitées

Pour marquer le quinzième anniversaire d’«Odysseo», la production a invité trois chanteuses qui viendront seconder Daniela, la chanteuse maison. Laurence Jalbert, et deux participantes de la dernière saison de «La Voix», Kelly Bado et Pamela Boyer, se relaieront sur scène.

«J’étais très surprise quand on m’a appelé, a expliqué Kelly Bado, qui habite au Manitoba. J’étais très intéressée parce que j’avais déjà assisté à un de leurs spectacles. C’est tellement beau.»

Pour Pamela Boyer, ce sont plutôt des retrouvailles avec l’équipe. «J’ai eu la chance de faire la tournée avec Cavalia, le spectacle original. C’était une belle surprise qu’ils me rappellent. C’est tellement puissant le sentiment d’être près de l’animal lorsque tu chantes, c’est incroyable. On se sent totalement en confiance.»

Des ajustements

À chaque changement de ville, Normand Latourelle, le fondateur de Cavalia, procède à des ajustements dans le spectacle, des changements de chevaux ou d’athlètes. «On a, par exemple, Sylvia Zerbini qui travaille maintenant avec douze chevaux en liberté. C’est extraordinaire de voir à quel point ces chevaux la suivent, juste avec sa voix, et qu’ils s’amusent.»

Depuis les débuts de ce spectacle, il y a quinze ans, le fondateur est toujours émerveillé quand le public applaudit debout à la fin. «Odysseo» est le premier spectacle de ma vie pour lequel il n’y a pas une seule représentation, sur les près de 2000, où le public ne s’est pas levé pour une ovation à la fin. C’est impressionnant.»

«Odysseo» sera présenté, au pied du pont Jacques-Cartier, à Montréal, du 25 juillet au 3 septembre. Toutes les informations se trouvent sur le site cavalia.com.

«Odysseo» en chiffres

- 70 chevaux, 45 artistes et 142 personnes qui travaillent en permanence sur la tournée. Ils représentent 27 nationalités et neuf langues sont parlées dans les coulisses.

- 40 propriétés, dispersés sur l’ile de Montréal, accueillent le personnel de Cavalia durant leur séjour.

- 32 personnes prennent soin des chevaux au quotidien, les écuries étant ouvertes de 7 h à minuit.

- 13 races de chevaux (Appaloosa, Arabe, Cheval Canadien, Warmblood, Lusitanien, Paint Horse, Percheron croisé Hanovrien, Quarter Horse, Selle Français, Thoroughbred, Pure Race Espagnole, Warlander et Cheval Miniature)

- 12 minutes est le temps de présence sur scène de chacun des chevaux

- 122 camions sont utilisés pour le transport d’une ville à une autre

- 15 000 balles de foin sont nécessaires pour nourrir les chevaux durant une année

- 300 repas sont préparés, chaque jour, pour les artistes et les employés