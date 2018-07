Salmonellose: au moins 1,2 million de cas rapportés chaque année

Les grignotines Goldfish font l’objet d’un rappel en raison de lots possiblement contaminés par la bactérie Salmonella, qui peut provoquer une infection très sérieuse, et parfois fatale chez certaines personnes.

L’urgentiste Simon-Pierre Landry en entrevue à LCN a expliqué que les cas de salmonellose sont extrêmement nombreux dans le monde, et passent parfois sous le radar.

Rappel de craquelins Goldfish en raison de la bactérie Salmonella

«La salmonellose c’est la maladie causée par la bactérie Salmonella que l’on retrouve souvent dans les produits contaminés comme les produits laitiers, les œufs, la viande. Ce qui était contaminé dans ce cas précis, c’est le lactosérum, un dérivé d’un produit laitier. Cette bactérie-là, une fois qu’elle rentre dans notre intestin, peut causer des symptômes assez souffrants comme plusieurs selles par jour, souvent des crampes, un peu de fièvre et un peu de sang.»

Généralement, les adultes en bonne santé peuvent se rétablir en moins d'une semaine, mais l'infection peut être fatale pour les jeunes enfants, les personnes âgées et d'autres dont le système immunitaire est affaibli.

Selon les statistiques, les cas de salmonellose sont extrêmement nombreux.

«Aux États-Unis, on répertorie 1,2 million de cas par année et sur ceux-ci, 1 million de cas sont d’origine alimentaire. Donc c’est une maladie que l’on voit fréquemment qui est à déclaration obligatoire», précise le Dr Landry.

Dès que le médecin reçoit un rapport de présence de la bactérie dans les selles, après des tests de laboratoire, il est obligé de déclarer la maladie aux autorités.

Grave épidémie

La bactérie Salmonella est responsable de certaines des épidémies d'intoxication alimentaire les plus répandues aux États-Unis dans l'histoire récente, rapporte Business Insider.

En 1985, plus de 6 000 personnes sont devenues malades et neuf personnes sont mortes dans une éclosion de salmonelle liée à du lait contaminé.

Plus tôt ce mois-ci, McDonald's aux États-Unis a annoncé son intention de retirer les salades de 3 000 emplacements après que les responsables de la santé aient signalé que les menus étaient la source possible d'une éclosion de maladie parasitaire qui a rendu malade 163 personnes, et ce, dans 10 États.

Également ce mois-ci, les CDC ont affiché une mise en garde avertissant les clients de ne pas manger des céréales Kellogg Honey Smacks et demandant à tous les détaillants d'arrêter de vendre les céréales rappelées.

Ritz aussi visé

Goldfish est la deuxième marque de grignotines à avoir été contrainte de rappeler des produits en raison d'une contamination potentielle par de la poudre de lactosérum.

Au cours du week-end, la compagnie Mondelez Global LLC, la société mère de Ritz, a annoncé qu'elle avait procédé à un rappel volontaire de certains sandwiches Ritz et de produits Ritz Bits.

Jusqu'à présent, aucune maladie associée à la consommation des produits Ritz ou Goldfish n'a été signalée.