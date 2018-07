Serena Williams sera de la Coupe Rogers à Montréal

Les organisateurs de la Coupe Rogers de Montréal ont annoncé, mardi, avoir offert un laissez-passer pour le tableau principal à Serena Williams.

Il s’agira d’une première présence à Montréal depuis 2014 pour l’ex-numéro un mondial du tennis féminin. Elle a remporté trois fois le tournoi, soit en 2001, 2011 et 2013, mais toujours lorsque celui-ci était présenté à Toronto.

«Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir annoncer la venue de Serena Williams en lui octroyant un laissez-passer, a déclaré le directeur de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre, via communiqué. Après avoir annoncé notre liste de joueuses en juin dernier, il ne nous manquait que Serena pour avoir un tournoi de rêve. Serena a impressionné tout le monde par la vitesse à laquelle elle a pu retrouver un niveau de jeu de très grande qualité. Elle a toujours été une battante et elle le prouve une fois de plus. Je crois que les amateurs seront très heureux de pouvoir la voir en action à Montréal. Nous avons bien hâte de l’accueillir.»

La détentrice de 23 titres du Grands Chelems en simple a effectué un retour à la compétition après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle a participé à la finale de Wimbledon, qu’elle a perdue aux mains de l’Allemande Angelique Kerber, un peu plus tôt ce mois-ci.

Sa performance lui a permis de faire un bond de géant au classement général de la WTA, passant du 181e au 28e rang mondial.

La Coupe Rogers se déroulera du 3 au 12 août au stade IGA. Le laissez-passer que Serena Williams reçoit est réservé uniquement aux joueuses qui ont déjà été classées au premier rang mondial, qui comptaient parmi le Top 20 à la fin de l’année 2017 ou encore qui ont remporté un tournoi du Grand Chelem, les finales de la WTA ou un tournoi de catégorie «Premier Mandatory» au cours de leur carrière.