SNC-Lavalin décroche un contrat de 90 M$ aux Émirats arabes unis

SNC-Lavalin a décroché un contrat de 90 millions $ pour des postes électriques à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La firme d’ingénierie montréalaise «se chargera de l'ensemble de la conception et de la réalisation des trois postes électriques isolés au gaz pour les appareils de connexion de 132/11 kV, y compris la conception en ingénierie civile et l'aménagement de trois bâtiments à deux étages, tout l'équipement électrique et les travaux électromécaniques», a-t-elle expliqué par communiqué, mardi matin.

Il s’agit des principaux postes électriques qui desserviront la zone de Meydan One de Dubaï qui accueillera 83 000 habitants.

«SNC-Lavalin possède une riche expérience dans la réalisation de postes électriques, avec plus de 2 500 postes électriques achevés dans le monde au cours des 100 dernières années, a précisé Marie-Claude Dumas, présidente, Énergie propre, de la firme. Les postes électriques de Mahra, Jeyad et Forsan sont un important élément de ce formidable développement, contribuant à créer le fondement de l'infrastructure électrique qui répondra à la demande croissante du nouveau développement du complexe Meydan One.»