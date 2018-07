Un nouvel outil pour observer la tordeuse de l'épinette

La défoliation liée à la tordeuse des bourgeons de l’épinette se poursuit dans les forêts de l’Est-du-Québec. Afin de mieux comprendre la migration de ce papillon ravageur, des scientifiques de Ressources naturelles Canada utiliseront un Helikite pour capturer et analyser l’insecte ravageur en altitude.

L’appareil sera utilisé pour la première fois au Canada pour capturer des spécimens de tordeuse des bourgeons dans la Vallée de la Matapédia.

La tordeuse des bourgeons de l'épinette est l'un des plus gros ravageurs des forêts dans le nord-est de l'Amérique-du-Nord. Pourtant, les connaissances des scientifiques sur la dispersion du parasite sont limitées.

Actuellement, les radars permettent de suivre le déplacement des milliards de papillons entre le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. L'utilisation de l'Helikite, un appareil qui ressemble à un croisement entre un cerf-volant et un ballon-sonde, permettra de collecter la tordeuse au moyen d'un filet situé entre 400 et 600 mètres du sol.

L’analyse des échantillons permettra de voir vers où les mâles et où les femelles migrent.

«Ça va nous permettre de savoir vers où se dirige l’épidémie et où les différentes interventions, par exemple, pourraient se faire dans les années subséquentes. Quels types de peuplements ou quels types de régions seraient plus à risques? Ces moyens-là sont complémentaires aux moyens que nous avons au sol», a expliqué Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière pour Ressources naturelles Canada.

Épidémie en croissance

Les populations de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sont en croissance au Bas-Saint-Laurent. Au total, dans la province, sept millions d’hectares de forêt sont infectés par les chenilles du papillon, qui consomment le feuillage des conifères, en s'attaquant particulièrement au sapin baumier, à l'épinette blanche et à l'épinette rouge.

«Plus les conditions sont chaudes ou, du moins, si les conditions ne sont pas froides, l’activité du papillon va être suffisante pour la migration. Cette année, on a déjà observé, entre autres sur nos images radars, la dispersion de population provenant notamment de la région ici de la Matapédia, de la Mitis, qui se dirigeait vers la rive-nord», a souligné M. Boulanger.

La défoliation liée à la présence massive de l'insecte en forêt a des impacts économiques importants, particulièrement pour l’industrie forestière.