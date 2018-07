Vous pouvez maintenant dormir sur l'eau tout près de Montréal

À défaut de pouvoir dormir dans un bateau dans le Vieux-Port de Montréal en raison de l’énorme fiasco du projet Le Village des Écluses, vous pourrez dormir dans une mini-maison sur l’eau à seulement 1 heure de Montréal.

C’est à Salaberry-de-Valleyfield que vous devrez vous rendre pour essayer le tout nouvel hôtel flottant, le Flotel.

L’hôtel est aménagé dans des conteneurs recyclés qui ont été complètement transformés en petit havre de paix. Ces derniers offrent d'ailleurs une vue à couper le souffle sur la baie du lac Saint-François.

En tout, c’est six chambres qui sont disponibles pour la location et ces dernières comprennent un grand lit double, une penderie, une salle de bain complète avec toilette et douche, une terrasse partagée sur le toit et des fauteuils extérieurs pour profiter de la vue et de l’air frais de la baie.

Selon le site web Joli Joli Design, le Flotel sera ouvert jusqu’en octobre et ouvrira de nouveau ses portes en juin prochain. Ça vous coûtera entre 150$ et 250$ par nuit pour profiter des installations de cet hôtel inusité.

Vous aurez également la possibilité d’ajouter à votre réservation, une tonne d’activités comme du paddle board, du kayak, du bateau, de la plongée sous-marine, des soins de beauté, et plus encore.

Pour passer une nuit à l’hôtel flottant de la Salaberry-de-Valleyfield consultez le site web de l’endroit!