Bombardier vend 66 trains à Singapour pour 1,15 milliard $

Bombardier Transport a obtenu un contrat en vertu duquel il devra fournir 66 trains à l'autorité de transport terrestre de Singapour pour un montant de 1,2 milliard $ singapouriens (environ 1,15 milliard $ CAN).

Les onze nouveaux trains à six voitures remplaceront autant de véhicules de première génération en circulation à Singapour depuis 1987.

Conçus en Allemagne et assemblés dans les installations de Bombardier à Changchun, en Chine, ils seront livrés par lot à partir de 2021, et ce, jusqu'en 2024, a expliqué le gestionnaire de transport dans un communiqué publié mardi.

La nouvelle génération de trains offrira plus d'espace aux voyageurs. Les véhicules seront aussi plus accessibles aux parents avec des poussettes et aux personnes handicapées.

L'autorité de transport terrestre espère, grâce à l'acquisition des nouveaux trains, améliorer la fiabilité du réseau de transport de la cité État.

Ce n'est pas la première fois que Bombardier décroche un contrat à Singapour.

Récemment, l'entreprise avait obtenu un contrat de 340 millions $ pour moderniser des trains légers sur rail, construire de nouveaux véhicules et mettre à niveau le système de signalisation de plusieurs stations. Bombardier a notamment fourni, ces dernières années, des dizaines de trains complètement automatisés, sans conducteur, pour la ligne de métro Downtown de Singapour.