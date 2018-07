De fortes pluies provoquent des inondations à Gatineau

La région de Gatineau a été le théâtre de pluies abondantes qui ont provoqué des inondations urbaines, mercredi matin, alors qu’on prévoyait jusqu’à 100 millimètres de précipitations, par endroits.

Le boulevard Maloney Est, entre les rues Chamberland et Côtéville, et le boulevard Saint-René Est, entre le boulevard Labrosse et la rue Sunset, étaient fermés à la circulation sur le coup de 12 h, de même que le sentier de la Rivière Blanche.

Les employés municipaux s’affairaient en début d’après-midi à dégager les puisards et à vérifier les infrastructures routières, plus particulièrement les chemins de gravier, les fossés et les ponceaux, a-t-on précisé sur le portail de la Ville de Gatineau, en ajoutant que les bassins de rétention, le réseau d’aqueduc et d’égout sont sous surveillance.

Sacs de sable disponibles

Les Gatinois qui étaient aux prises avec des inondations peuvent pouvaient se procurer des sacs de sable à l’atelier municipal du secteur de Gatineau (476, boulevard Saint-René Est).

Environnement Canada prévoyait des précipitations totales variant entre 50 et 85 millimètres, et pouvant atteindre jusqu’à 100 millimètres par endroits. La pluie forte devait cesser en début d'après-midi.

Des conseils

La Ville de Gatineau y est allée de conseils à l’endroit de ces citoyens pour réduire les risques d’accumulation ou de ruissellement de l’eau. Ainsi, il est conseillé de dégager les grilles des bouches d’égout et les gouttières.