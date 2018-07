De la musique, des poupées et des peluches pour calmer les patients

De chants, du piano, des poupées, des peluches. À l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, plusieurs choses sont mises en œuvre afin de réduire l’anxiété chez 34 personnes aux prises avec des troubles cognitifs. Ces dernières résident dans l’une des unités de l’établissement.

Une fois par semaine, une femme de 79 ans qui souffre d’Alzheimer participe à une séance de musicothérapie. Quand elle joue du piano, instrument qu’elle affectionne depuis son enfance, elle ne pense plus à la maladie qui l’afflige. Son bien-être se prolonge même au retour à sa chambre.

L'agitation des malades est aussi réduite en utilisant des poupées. Les femmes ont le sentiment de retrouver le bébé qu’elles ont enfanté.

«Ça nous permet d'éviter, par moments, de donner trop de médicaments», explique Sarah Guillaume, infirmière en gériatrie.

Des peluches chats et chiens sont aussi présentées aux résidents. Les caresser les calme. Un petit chien jouet est également très populaires en dehors des véritables séances de zoothérapie. Les patients les adorent.

Mieux comprendre leurs besoins

«C'est d'essayer de mieux comprendre quels sont les besoins de ces patients-là, où ils se situent dans le temps, parce qu'ils ne sont pas capables de l'exprimer eux-mêmes. Alors, on va essayer de les comprendre», formule la gérontopsychiatre, de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Doris Clerc.

«On a des cas un peu plus lourds où les premières interventions que, nous, on va faire, ne vont pas suffire, donc ils vont devenir plus agités, plus agressifs», nuance Annie Meslay.

Elles font alors appel à une équipe spécialisée qui tente de trouver des solutions. «Par exemple, quelqu'un avec lequel on aurait une difficulté à donner des soins d'hygiène ou quelqu'un qui ferait de l'errance intrusive dans les chambres», fait savoir la chef de programme à l’Institut de gériatrie, Christine Fournier.

«On a fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années pour utiliser la médication d'une façon beaucoup plus rationnelle. Alors, on diminue les doses de médicaments, on diminue le type de médicaments et on essaye vraiment de cibler les symptômes», souligne Doris Clerc.

Dans cette unité de l’institut, il y a une infirmière, une infirmière auxiliaire et cinq préposées le jour pour prendre soin des patients. Colette Arbache, la fille d’une des résidentes les apprécie grandement. Sa mère y réside depuis cinq ans. Et malgré sa maladie, la femme de 99 ans fredonne tout le temps.