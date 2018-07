Demi Lovato a repris connaissance

Demi Lovato est de nouveau consciente et entourée de sa famille, après avoir été hospitalisée d’urgence mardi.

Une source près d'elle avait rapporté à CNN que la chanteuse populaire a été victime d’une surdose de drogue.

«Demi est réveillée et elle se trouve avec sa famille, qui tient d’ailleurs à exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté amour, prières et soutien», pouvait-on lire dans le communiqué émis par l’agent de l’artiste.

«Des informations erronées ont été rapportées et [ses proches] demandent de respecter leur intimité et de ne pas se laisser aller à des spéculations, à un moment où sa santé et son rétablissement comptent plus que tout», poursuit-on.

Le service d’incendie de Los Angeles a également confirmé à CNN avoir reçu un appel à 11h22 pour une urgence médicale, avant de transporter une jeune femme de 25 ans jusqu’à l’hôpital.

Cette hospitalisation survient quelques semaines après que Demi Lovato, qui a combattu une dépendance à l’alcool et aux drogues, ait révélé qu’elle avait récemment fait une rechute. Elle s’est dévoilée ainsi dans sa chanson «Sober», lancée le mois passé.

My truth... #sober out now Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 21 Juin 2018 à 7 :36 PDT

La jeune femme avait dit, en mars dernier, qu’elle célébrait 6 ans de sobriété.

Lovato devait se donner en spectacle jeudi à Atlantic City, dans le New Jersey, mais sa prestation a été annulée.