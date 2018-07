Des scènes d'apocalypse en Grèce, «comme dans Terminator»

Alors que les violents feux sèment la mort et la dévastation sur leur passage, le peuple grec n’a plus le cœur aux vacances. Mardi matin, le bilan des incendies s’élevait à 79 morts, un chiffre provisoire qui risque d’augmenter au fur et à mesure que les recherches de victimes avancent.

Le pianiste bien aimé des Québécois, Alain Lefèvre, qui habite à Athènes, est aux premières loges pour constater le drame vécu par ces familles qui ont tout perdu, y compris ceux qu’ils aiment.

«Il est environ 10h30-11h et moi, je suis à peu près situé à 35 kilomètres du feu principal et je fais ma baignade. Tout d’un coup, en quelques secondes, le ciel devient complètement noir», a-t-il raconté sur les ondes de LCN, mercredi matin.

L’instant d’après, il se retrouvait sous une pluie de cendres. Autour de lui, personne ne savait ce qui se passait, mais le bruit commençait à courir qu’une usine chimique avait pris feu, une hypothèse qui s’est rapidement révélée fausse.

Selon lui, les Québécois ne se doutent pas à quel point la Grèce subit une météo «violente». «En même temps que le feu a démarré, en l’espace de 10 minutes, les vents se sont mis à aller jusqu’à 110 km/h dans tous les sens», a-t-il relaté pour illustrer son propos.

Devant des feux qui se déplacent à une rapidité incroyable, la population a cherché à s’échapper vers la mer, mais en raison des vents, cette dernière était fortement agitée, «ce qui a fait que les gens qui y allaient se noyaient».

Le musicien décrit des scènes d’apocalypse, «comme dans Terminator». «Il y a des familles complètes qui se sont prises les uns les autres dans leurs bras, il y a des corps, le père, la mère et les enfants, qui se tenaient, et qui ont été calcinés en l’espace de quelques minutes», relate-t-il, victimes d’un feu «presque atomique».

Il se dit tout particulièrement attristé du fait que le sinistre s’est produit dans un endroit qui n’est pas très fortuné et qui doit maintenant composer avec un inqualifiable drame humain. «Les parents, qui n’ont pas beaucoup d’argent, ont amené leurs enfants aux grands-parents qui habitent le village, avant de retourner au travail le dimanche»... On imagine malheureusement que beaucoup d’entre eux ne se reverront jamais.

Selon des informations qu’il a obtenues grâce à des discussions avec des officiels du pays, quelque 4000 maisons ont brûlé à une vitesse «hallucinante», et les secours ne sont toujours pas parvenus à y entrer. «On s’attend à un bilan horrible», conclut-il, ému.