Écrasé contre une camionnette lors d’un cas de rage au volant

Un impressionnant cas de rage au volant survenu mardi après-midi est rapidement devenu viral aux États-Unis.

Selon la victime, le conducteur fautif aurait coupé juste devant lui en circulant dans les rues de Brooklyn.

Une altercation aurait éclaté quand les deux véhicules se sont retrouvés à un feu rouge.

«Il est sorti de sa voiture en me blâmant et en essayant de me frapper. Je me suis un peu défendu. C’est là qu’il est retourné à son véhicule pour y prendre une arme blanche. Il a ensuite essayé de m’attaquer», a expliqué la victime qui ne veut pas être identifiée à CNN.

Avant de repartir, l’un des conducteurs a volé la clé de voiture de l’autre.

Sur des images captées par des témoins, on peut ensuite voir l’automobiliste prendre la fuite en écrasant sa victime contre un camion de livraison qui se trouvait sur la voie d’à côté.

La victime a été transportée à l’hôpital pour soigner de légères coupures aux mains et des ecchymoses à la hanche.

La police de New York a ouvert une enquête, mais n’a procédé à aucune arrestation pour le moment.