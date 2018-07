Kylie Jenner, star la plus rentable d'Instagram

La plus riche sur Instagram, c'est elle: Kylie Jenner vient d'être révélée comme la personnalité dont les publications, photos et messages sur le réseau social étaient les plus rentables.

D'après l'application Hopper HQ, chaque publication de la patronne de Kylie Cosmetics aurait une valeur estimée à 1 million de dollars !

La jeune femme de 20 ans, considérée par le magazine «Forbes» comme la plus jeune milliardaire autodidacte, devancerait la chanteuse Selena Gomez, dont les messages vaudraient 800 000 dollars et le footballeur Cristiano Ronaldo, 750 000.

Sa demi-sœur Kim Kardashian est à la quatrième place du classement avec 720 000 dollars estimés par publication, et deux autres membres du clan Kardashian, Kendall Jenner et Khloé Kardashian, sont elles aussi dans le top 11 des utilisateurs d'Instagram qui génèrent le plus de dollars.

En début de mois, Kylie Jenner a fait la couverture du prestigieux magazine «Forbes» lors de son édition consacrée aux femmes les plus riches au monde.

La star de la téléréalité, qui est devenue maman, avec son compagnon Travis Scott, de la petite Stormi, née en février, semble bien déterminée à continuer sur sa lancée.

«C'est incroyable d'être reconnue pour quelque chose qui me passionne, je suis très reconnaissante pour ça. J'ai toujours adoré le maquillage et j'ai travaillé dur pour proposer mon premier kit de soin des lèvres sur le marché. Être en contact avec mes fans et créer des produits qui les excitent est un processus incroyable, j'ai appris beaucoup et j'espère pouvoir inspirer d'autres personnes à suivre leurs rêves», avait-elle expliqué au magazine.