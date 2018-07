Le maire Demers condamné pour atteinte à la réputation

Le maire de Laval, Marc Demers, le président de son parti, Anthony Giosi, et leur formation politique, le Mouvement lavallois, ont été condamnés à payer 7500$ à l’ex-conseiller municipal indépendant, Pierre Anthian, pour atteinte à sa réputation.

Et n 2016, Pierre Anthian avait intenté une poursuite de 29 900 $ après la publication d’un communiqué publié par le parti et portant le titre «Le parti Mouvement lavallois se dissocie des manigances de son ex-candidat Pierre Anthian».



Marc Demers et Anthony Giosi y dénonçaient l'«usurpation de l'image de l'Accueil Bonneau» en réaction à la mise en demeure que ce refuge pour itinérants avait envoyée à M. Anthian.



L’Accueil Bonneau sommait M. Anthian de ne plus utiliser leur nom lors des récitals de sa chorale, Sous les Étoiles.



Dans le communiqué, le maire Demers y déplorait «qu’au fil des ans, Pierre Anthian a accumulé des sommes considérables au détriment d’un organisme charitable. «Le communiqué évoquait aussi « une cynique exploitation de la détresse humaine «et jugeait « pour le moins odieux de manipuler la sympathie des gens pour des fins personnelles».



«Ce qui a été dit à mon égard est faux. Je suis soulagé. On m’a accusé de profiter de la détresse humaine, je déplore la violence de leurs propos, c’est inimaginable le tort subi et probablement que cela m’a coûté mes élections de 2017. J’estime qu’on m’a volé mon siège de conseiller municipal et je veux le reprendre dans trois ans» - Pierre Anthian



Marc Demers: «Nous respectons la décision du juge. Le magistrat reconnaît toutefois la faute de Pierre Anthian et soutient que nous étions justifiés d’indiquer que nous nous dissocions de lui dans l’utilisation du nom de l’Accueil Bonneau puisqu’il s’agissait plutôt de la Chorale sous les étoiles. Le juge indique dans son jugement que cela constitue pour le citoyen un geste reprocha le qui a contribué à la baisse d’estime du citoyen ordinaire envers m. Anthian. Cet élément a d’ailleurs été considéré dans le calcul du quantum, que nous nous engageons à payer afin de mettre un terme à cette situation malheureuse.»