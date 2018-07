Le seul recours aux thérapies alternatives doublerait le risque de décès

Le recours à des thérapies dites «alternatives» ou «complémentaires» pour traiter un cancer, tout en refusant les traitements classiques comme la chimiothérapie et la radiothérapie, doublerait le risque de mourir de la maladie, montre une étude américaine parue dans le «Journal of the American Medical Association».

Selon des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Yale, aux États-Unis, les adeptes de traitements alternatifs comme la naturopathie, l'homéopathie, la médecine traditionnelle chinoise ou le recours à des vitamines, plantes, minéraux et autres diètes spécialisés ont 2,08 fois plus de chance de mourir d'un cancer après cinq ans que les malades qui rejettent ces traitements.

Les chercheurs expliquent ces données en soulignant que les patients qui ont recours aux thérapies alternatives ont généralement une plus grande tendance à cesser ou à carrément refuser les traitements conventionnels.

L'analyse statistique a aussi révélé que les patients qui ont recours aux thérapies complémentaires en plus de subir les traitements classiques ne courent pas plus de risque de mourir que ceux qui s'en tiennent uniquement aux traitements réguliers.

Plus précisément, les auteurs de l'étude ont remarqué, en faisant une analyse statistique d'une cohorte de patients atteints d'un cancer du sein, du poumon, de la prostate ou colorectal, que 34,1% des adeptes de médecine douce refusait la chimiothérapie, 53 % la radiothérapie et 33,7 % les thérapies hormonales. Par contre, seuls 7% d'entre eux refusaient se subir une chirurgie.

Au moins la moitié des Américains atteints d'un cancer utiliserait une forme ou une autre de thérapie alternative ou complémentaire, comme le yoga ou la médication, pendant leurs traitements conventionnels. Les chercheurs reconnaissent d'ailleurs que certaines de ces thérapies ont bel et bien un effet positif sur le bien-être des patients et peuvent améliorer leur qualité de vie, pendant qu'ils luttent contre la maladie.