Opioïdes: «Les consommateurs pourraient analyser leur propre substance»

Québec vient de débloquer 35 millions de dollars afin de lutter contre les dépendances en tout genre notamment celle de plus de plus populaire et mortelle des opioïdes au Canada. L’idée de décriminaliser ces substances a même été envisagée. La Dre Marie-Ève Morin n’y voit pas une solution dans ce qu’elle nomme comme une crise vaste et complexe.

À LIRE ÉGALEMENT

Québec ajoute 35 millions $ pour lutter contre les dépendances

Demi Lovato a repris connaissance

«Avant de décriminaliser des substances que sont déjà légales sur le marché, il faudrait libéraliser l’accès à l’analyse de substances, le drug testing. Les consommateurs pourraient analyser leur propre substance avant de la consommer. Ce n’est pas une méthode absolue qui éviterait toutes les surdoses. En décriminalisant ces drogues-là, on ne va pas davantage contrôler les substances, la qualité du produit», expose la médecin de famille spécialisée en toxicomanie à la Clinique Caméléon.

La Dre Morin avance que la consommation des opioïdes est en hausse en raison de la piètre qualité de l’héroïne. «Au Québec, l’héroïne est tellement contaminée au fentanyl que les opiomanes ont tendance à se tourner vers des médicaments à base de morphine ou vers des opioïdes pharmaceutiques.»

Il y a plusieurs types d’opioïdes prescrits sur ordonnances par des spécialistes au Québec. «Il s’agit de l’hydromorphone, un dérivé semi-synthétique de la morphine aussi appelée Dilaudid ou de l’hydromorphe contin et de l’oxycodone aussi vendue sous forme d’oxycontin», énumère Marie-Eve Morin.

Les opioïdes demeurent toutefois des incontournables en santé. «Ce sont des médicaments dont on ne pourra jamais se passer en médecine. On doit repenser la façon de les prescrire, de leur donner accès», conclut la médecin.