Plus de 800 000 $ pour la construction d’une piste d'athlétisme à Magog

Le gouvernement du Québec a annoncé, mardi, un investissement de plus de 800 000 $ pour la construction et l'aménagement d'une piste d'athlétisme de huit corridors avec des aires de lancer et de saut, au Centre sportif de Magog.

«Le gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs et de la population en général. Je me réjouis donc de cette annonce pour toute la population de ma circonscription d'Orford et spécialement pour celle de Magog», a déclaré le député de la circonscription d’Orford, Pierre Reid, lors d’une conférence de presse tenue mardi.

En février dernier, lorsqu’il a annoncé qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat l’automne prochain, M. Reid avait souligné que la construction d’une piste d’athlétisme était l’un des dossiers qui lui tenaient à cœur et qu’il voulait le voir progresser avant la fin de son mandat.

La piste d’athlétisme devrait être inaugurée en septembre 2018.

Dans l'ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise aux normes d'installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions $.