Prison pour un chrétien coupable d'insulte à l'islam sur Facebook

Un chrétien a été condamné en Indonésie à quatre ans de prison pour avoir traité le prophète Mahomet de porc sur son compte Facebook, en vertu d'une loi controversée dans le pays musulman le plus peuplé au monde.

Des dizaines d'islamistes partisans d'une ligne dure ont scandé «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand», en arabe) à la lecture du jugement mardi par un tribunal de Medan (ouest), qui a reconnu coupable Martinus Gulo, un étudiant de 21 ans, d'avoir insulté l'islam en répandant de la haine.

«Le prévenu a abusé d'informations en heurtant les croyants via son compte Facebook et est condamné à quatre de prison ferme», a déclaré le président de la juridiction, Saïdine Bagariang.

L'étudiant s'est aussi vu infliger une amende d'un milliard de roupies (91684 dollars canadiens) ou six mois de prison supplémentaires.

Il a été condamné pour avoir enfreint la loi sur l'information et les transactions électroniques, qui sanctionne toute propagation de haine, un texte critiqué par des ONG lui reprochant d'être vague et d'ouvrir la voie à des poursuites pénales contre des minorités et critiques du pouvoir.

Martinus Gulo avait été arrêté en mars après avoir traité le prophète Mahomet de porc, animal jugé impur par l'islam. Il avait été dénoncé à la police par des militants du Front des défenseurs de l'islam (FPI), une organisation fondamentaliste se présentant comme un chantre de l'ordre moral.

En 2017, l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta, Basuki Thahaja Purnama, surnommé Ahok, avait été condamné, en application d'une autre loi sur le blasphème, à deux ans de prison pour insulte à l'islam, à la suite d'une déclaration controversée pendant la campagne électorale pour l'élection du gouverneur.

Cette affaire avait déclenché des manifestations monstres à Jakarta contre Ahok et mis en lumière l'influence croissante des musulmans conservateurs partisans d'une ligne dure dans ce pays de 260 millions d'habitants pratiquant en grande majorité une forme d'islam modéré.

Ahok, qui avait ensuite perdu l'élection, purge actuellement sa peine en prison.