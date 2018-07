Publicité non diffusée de prévention du cannabis: du «gaspillage»

La Coalition Avenir Québec affirme que le gouvernement Couillard a fait du «travail d’amateur» en investissant des milliers de dollars dans une publicité télévisée pour la prévention du cannabis qui ne sera jamais diffusée.

«Pour nous, à la CAQ, on trouve que c’est du gaspillage», a pesté Simon Jolin-Barrette, le porte-parole en matière de justice du deuxième groupe d’opposition.

Le Journal dévoilait mercredi matin que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a injecté au printemps 185 000 $ dans la production d’une publicité télévisée en vue de la légalisation imminente du cannabis. Or, une fois filmée, cette publicité a été jetée à la poubelle.

C’est le Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG), qui aurait pris la décision de ne pas diffuser la publicité.

«Il semble y avoir une lacune entre le ministère de la Santé et le SCG», relate le député Borduas. «On voit que dans le message du gouvernement, il y avait une différence de compréhension et qu’ils ne se sont pas entendus sur le message à porter».

Le gouvernement s’est défendu en mentionnant que le «ton» pour véhiculer «les messages auprès des clientèles visées» n’était pas le bon.

Selon la CAQ, lorsque le gouvernement mandate une agence pour la création d’une publicité, le concept et le ton que l’on veut avoir se doivent d’être prédéfinis.

«Dès le départ, le gouvernement aurait dû établir clairement ce qu’il souhaitait comme message. Là, on se retrouve dans une situation où on a pris 200 000 $ qui auraient pu servir à faire de la prévention avec un message approprié», affirme M. Jolin-Barrette. «Puis, il y a un suivi qui doit être effectué. On aurait dû intervenir beaucoup plus tôt dans le processus».

Ne pas banaliser

Ce dernier citrique également la publicité de remplacement qui a été finalement diffusée. «La publicité qui a été diffusée, on semblait banaliser la consommation de cannabis. C’est du sérieux la légalisation du cannabis. Ça peut avoir des effets sur le développement du cerveau des jeunes. Il ne faut pas prendre ça à la légère», dit-il, ajoutant que le gouvernement semble jongler avec une «patate chaude dans les mains» dans le dossier du cannabis, dont la consommation deviendra légale au Canada le 17 octobre prochain.

Lors de l’adoption du projet de loi 157, les amendements proposés par la CAQ n’ont pas été retenus par le gouvernement. Le parti proposait que la consommation de cannabis soit interdite dans les lieux publics et que l’âge pour la consommation soit fixé à 21 ans.