Qui est le chef le plus présent sur le terrain cet été?

C'est assurément Philippe Couillard qui, jusqu'à maintenant, est le chef de parti le plus présent sur le terrain cet été. Il est aussi celui qui a fait le plus de kilométrage.

Selon une démarche très scientifique (!), TVA Nouvelles a recensé les événements et déplacements des aspirants au titre de premier ministre entre le 18 juin et le 25 juillet 2018. TVA a également contacté les bureaux de chacun d'eux pour valider les informations.

Selon nos calculs, Philippe Couillard se hisse au premier rang avec 25 jours d'activités publiques. Il remporte également la palme du déplacement le plus inusité alors qu'il est parti de Washington pour aller à Gaspé pour ensuite repartir vers New York.

François Legault arrive au second rang avec ses 17 jours d'activités publiques. C'est toutefois le chef qui a visité le plus grand nombre de villes québécoises soit 17 villes en 5 semaines.

Le chef de la CAQ avait déclaré aux médias qu'il ne prendrait pas de vacances cet été, mais TVA n'est pas en mesure de vérifier cette information puisque plusieurs activités se déroulent sans que les médias soient mis au courant.

«Monsieur Legault a fait plusieurs rencontres avec d'éventuels candidats ainsi que sur la plateforme électorale», explique Thomas Verville de la Coalition avenir Québec.

Jean-François Lisée, du Parti québécois, a eu 12 journées d'activités publiques pendant cette même période. À son bureau, on nous a aussi fait savoir qu'il avait participé à des rencontres avec différentes organisations, mais TVA ne les a pas considérées dans le décompte puisqu'il ne s'agit pas d'activités publiques.

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois sont assurément ceux qui ont pris le plus de vacances alors qu'ils ont quatre jours d'activités publiques... à deux! Seules les villes de Montréal et Sherbrooke ont fait l'objet de visites de leur part. Ils ont déjà annoncé leur présence à Thetford Mines, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda au cours des prochaines semaines.