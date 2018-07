«Odysseo», une poésie toujours intacte

Sept ans après sa création, «Odysseo» de Cavalia reste une épopée fantastique et magique qui laisse le cheval vivre au rythme de ses émotions. Lors de la première, mercredi soir, sous le Grand Chapiteau Blanc, installé au coin des rues Sainte-Catherine et Delorimier, le public a su garder son cœur d’enfant en s’émerveillant devant les prouesses des 70 chevaux et des 50 artistes.

Dès l’ouverture du rideau, un immense écran panoramique, en fond de scène, nous plonge instantanément dans une forêt virtuelle où des chevaux s’ébrouent en liberté, arrivant les uns après les autres. La beauté des animaux, leur communication subtile et l’enchantement que procurent leur calme et leur douceur ont un effet immédiat sur les spectateurs. Les chevaux semblent nous donner accès à un monde féerique et délicat.

Une troupe d'acrobates investissent ensuite la piste en exécutant des figures surréalistes. Les corps virevoltent, montent sur les uns sur les autres, basculent, sautent dans tous les sens et à rythme soutenu, avant d’atterrir sur leurs pieds avec un grand sourire. Leur agilité et leur flexibilité sont impressionnantes. Le numéro de poste hongroise qui suit est tout aussi féerique.

Dans un décor peuplé de statues de l’île de Pâques virtuelles, Sylvia Zerbini exécute ensuite l'un des numéros les plus émouvants du spectacle. Par sa seule voix, elle dirige douze chevaux en liberté. Le soir de la première, la moitié d’entre eux en était seulement à leur seconde représentation devant public. C’est un numéro de pure poésie durant lequel le temps s’arrête, où l'on ne peut qu’admirer la spontanéité et l’élégance de ces magnifiques chevaux.

Un lac bucolique

En seconde partie, une immense chute se déploie en projection de fond de scène alors qu’un lac prend possession de la piste. Une cavalière avec son splendide cheval fait des ronds dans l’eau, rapidement rejoint par d’autres chevaux en liberté.

Alors que les chevaux sont lancés au galop, au milieu de l’eau, d’un bout à l’autre de la piste, les athlètes font des prouesses en voltige, en se mettant couché, debout, la tête à l'envers, en courant à côté, sur une jambe... Un numéro exceptionnel parfaitement exécuté.

Au final, même si les humains qui font partie du spectacle sont tous des artistes exceptionnels et de haut niveau, les 70 chevaux de la troupe volent évidemment le show, en étant juste au naturel.

«Odysseo» sera présenté au pied du pont Jacques-Cartier, à Montréal, jusqu’au 3 septembre. Toutes les informations se trouvent sur le site cavalia.com.