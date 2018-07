Un violent cas de rage au volant devient instantanément viral

Un automobiliste âgé de 21 ans a attaqué un autre conducteur avec une arme blanche dans un épisode de rage au volant avant de rouler sur ce dernier.

Le tout s’est déroulé à Brooklyn à New York mardi dernier. La scène a été captée par le téléphone intelligent d’une personne qui se trouvait à proximité.

Dès le début de la vidéo, on aperçoit le jeune homme de 21 ans, que l’on peut reconnaître par son chandail sur lequel on peut lire l’inscription «Vans» dans le dos, attaquer le conducteur de la Toyota Camry avec un couteau à lame rétractable.

Avant de prendre la fuite au volant de sa Hyundai Elantra et d’écraser violemment la victime contre un camion de livraison qui se trouvait au même endroit, le jeune conducteur a volé les clefs de la Camry.

Sur New 12 Brooklyn, on apprend que la police n’a encore procédé à aucune arrestation et qu’elle était encore à la recherche du suspect.

En raison d’ecchymoses à la hanche et de coupures sur les mains, la victime a été transportée à l’hôpital.

En moins d’une journée, la vidéo a été regardée plus de 2,6 millions de fois.