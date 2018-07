Vous souvenez-vous de ces couples de vedettes?

La colonie artistique québécoise regorge de couples. On ne compte plus les histoires d’amour qui débutent et celles qui finissent.

Certaines sont évidemment plus marquantes que d’autres, mais on a tendance à en oublier qui, il n’y a pas si longtemps, faisaient la joie des amateurs de potins.

Retour sur 10 d’entre elles.

Bruno Pelletier et Macha Grenon

La beauté de Macha Grenon a notamment séduit Denis Villeneuve, maintenant en couple avec l’ancienne journaliste Tanya Lapointe. Mais avant de partager sa vie avec le réputé cinéaste, l'actrice a été charmée par un populaire interprète: Bruno Pelletier. Celui qui a prêté sa voix avec force à Gringoire pour de nombreuses représentations de la comédie musicale «Notre-Dame de Paris», et à qui on doit «Le temps des cathédrales», a partagé des moments intimes avec elle au début des années 2000.

Marc-André Coallier et Anne Dorval

Alors qu’il était l’animateur de l’incontournable émission jeunesse «Le Club des 100 watts» et qu’elle faisait la pluie et le beau temps dans le téléroman «Chambres en ville» avec son personnage de Lola, Marc-André Coallier et Anne Dorval sont tombés amoureux. Avant d’amorcer une histoire qui s’est étalée sur près de 15 ans, ils ont été mari et femme devant les caméras de la série «L’or et le papier», là où l’air s’est chargé d’électricité. Leur couple, un des plus appréciés du public, a permis la conception d’une fille et un garçon.

Frédérick De Grandpré et Maxim Roy

Au début de la trentaine, Frédérick De Grandpré et Maxim Roy étaient follement amoureux. Convaincus qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, ils ont même décidé d’unir leurs destinées au début des années 2000. Prêts à enchaîner les projets, ils ont acheté une maison à Rigaud. Toutefois, leur couple a fini par voler en éclats et ils ont pris des chemins différents. Frédérick De Grandpré a rencontré sa conjointe Annie qui lui a donné deux filles. Maxim Roy a quant à elle eu d’autres hommes dans sa vie, dont Maxime Lalanne, batteur pour Marie-Mai.

Stéphane Rousseau et Isabelle Boulay

L’arrivée des années 2000 a aussi permis la création du couple formé de Stéphane Rousseau et Isabelle Boulay. Leur aventure amoureuse a duré trois ans. Plus tard, à quelques mois d’intervalle, ils sont tous deux devenus les parents d’un garçon, Isabelle Boulay de Marcus et Stéphane Rousseau de Axel. Les anciens amants ont prouvé qu’ils étaient toujours en bons termes à plusieurs reprises, entre autres devant les caméras du talk-show de Stéphane Rousseau où ils ont offert, en mai, le duo «Smile», une chanson de Charlie Chaplin.

Patrick Huard et Mahée Paiement

Avant d’unir sa destinée à celle d’Anik Jean, Patrick Huard a charmé plusieurs femmes connues. Ancien époux de Lynda Lemay - avec qui il a eu sa fille Jessy - et ayant déjà formé un couple avec Véronique Cloutier et Sophie Grégoire, l’humoriste a aussi pavané au bras de Mahée Paiement. Pendant 18 mois, de 2003 à 2005, ils ont partagé leurs vies, restant toutefois discrets. Ils ont également habité ensemble. Treize ans après leur séparation, Patrick Huard est père de deux enfants alors que Mahée Paiement est la maman de deux garçons et une fille.

Sylvain Marcel et Isabel Richer

Impossible d’oublier les amoureux Luc Picard et Isabel Richer, vedettes de la série «L’ombre de l’épervier» diffusée en 1998, qui ont formé un couple pendant environ 15 ans et ont un garçon prénommé Henri. Suite à une première séparation en 2006, peu de gens se souviennent peut-être qu’Isabel Richer est tombée sous le charme d’un autre comédien: Sylvain Marcel. L’histoire a par contre été de courte durée, car l’actrice et Luc Picard ont décidé de se donner une nouvelle chance en 2007. Quelques années ont passé puis le résultat a été le même: une séparation.

Yan England et Bianca Gervais

Bianca Gervais file le parfait bonheur avec son mari Sébastien Diaz depuis un certain temps déjà. Leur union a d’ailleurs donné naissance à deux filles. Or, le cœur de l’actrice et animatrice a également déjà battu pour le chanteur Étienne Drapeau et l’une des plus grandes vedettes des jeunes, Yan England. Sa relation amoureuse avec ce dernier qui s’est étirée sur plusieurs années a pris fin en 2007. En 2017, les anciens tourtereaux se sont retrouvés pour le touchant clip de «La saison des pluies» de Patrice Michaud. Bianca Gervais est bouleversante devant la caméra de Yan England.

Daniel Boucher et Marie-Chantal Perron

De 2009 à 2011, Marie-Chantal Perron a brièvement craqué pour deux artistes très différents. Avant d’entretenir une idylle avec l’acteur Claude Legault, considéré par plusieurs comme l’un des hommes les plus sexy du Québec, elle a succombé au charme du chanteur Daniel Boucher. Les étincelles avec ce dernier auraient eu lieu lors des célébrations de la fête nationale de la province, en 2009. Le couple n’a par contre pas survécu à l’année suivante. Depuis, le créateur de «La désise» a accueilli son deuxième enfant, une fille prénommée Cécile, en 2017.

Sébastien Benoît et Natasha St-Pier

Une relation à distance, c’est possible? Pendant un moment, oui, répondraient sûrement Sébastien Benoît et Natasha St-Pier. Mais conjuguer deux carrières, l’une à Montréal et l’autre à Paris, et conserver l’intensité de la flamme amoureuse à des milliers de kilomètres, ce n’est pas chose facile. Parlez-en à l’animateur et la chanteuse qui ont vécu une jolie histoire d’amour avant de rompre officiellement en 2004. La décision n’a semble-t-il pas été facile à prendre. Heureusement, l’amour s’est pointé des deux côtés de l’Atlantique, Sébastien Benoît devenant papa de Laurent en 2012 et Natasha St-Pier accouchant de Bixente Maxime en 2016.

José Gaudet et Véronique Cloutier

Véronique Cloutier en a toujours pincé pour les humoristes. Mariée à Louis Morissette depuis 2012 - avec qui elle a trois enfants -, elle a aussi été amoureuse de Patrick Huard. Une union très médiatisée qui s’est conclue par une rupture en 2001.Si on remonte encore dans le temps, on se rappelle que la populaire animatrice a formé un couple avec José Gaudet. Jeunes, ils se sont même fiancés! Mais aux dires de la principale intéressée, la moitié des Grandes Gueules en a eu assez et l’a larguée.