10 voitures vendues au Mexique qu’on aimerait voir chez nous

Le Mexique a beau faire partie de l’Amérique du Nord, son paysage automobile est radicalement différent de celui du Canada et des États-Unis.

Les automobilistes mexicains peuvent ainsi mettre la main sur une panoplie de modèles auxquels nous n’aurons probablement jamais droit.

Voici 10 véhicules vendus au Mexique qu’on aimerait bien voir débarquer sur les routes québécoises!

Chevrolet Tornado

Aux côtés du Colorado et du Silverado, la division mexicaine propose une troisième camionnette de plus petit gabarit, le Tornado. Des camionnettes de ce format-là chez nous, ça n’existe tout simplement plus!

Son prix: 226 000 Pesos, soit l’équivalent d’environ 15 800 $ CAD.

Dodge Neon

Oui, on peut encore acheter une Dodge Neon flambant neuve au Mexique! Le fameux nom est revenu dans l’alignement du constructeur il y a un peu plus de deux ans.

Il s’agit en fait d’une Fiat Tipo à laquelle on a apposé un écusson Dodge. Reste que ça ne ferait pas de mal à Dodge de retenter sa chance dans la catégorie des voitures compactes au Canada.

Son prix: 248 900 Pesos, soit l’équivalent d’environ 17 300 $ CAD.

Honda BR-V

Avec la popularité grandissante des VUS de petit gabarit, il ne serait pas très surprenant de voir un jour arriver chez nous le Honda BR-V. Plus gros qu’un HR-V, mais plus petit qu’un CR-V, le BR-V peut accueillir jusqu’à sept passagers!

Son prix: 317 900 Pesos, soit l’équivalent d’environ 22 180 $ CAD.

Hyundai Starex

Les petites entreprises d’ici pourraient certainement profiter d’une offre un peu plus étoffée en matière de véhicules commerciaux. Comme le Hyundai Starex, par exemple, dont les dimensions se rapprochent de celles d’un Ram ProMaster City ou d’un Ford Transit Connect.

Son prix: 379 900 Pesos, soit l’équivalent d’environ 26 500 $ CAD.

Mazda2

En janvier 2015, Mazda a présenté sa nouvelle Mazda2 en première nord-américaine au Salon de l’auto de Montréal. Puis, quelques mois plus tard, le constructeur japonais a changé d’idée et a décidé que le marché canadien n’était pas assez intéressant pour ce modèle.

Au Mexique, la Mazda2 est toujours bien en selle, et elle est franchement jolie à part ça. On est un peu jaloux.

Son prix: 238 900 Pesos, soit l’équivalent d’environ 16 600 $ CAD.

Mitsubishi Montero Limited

Mitsubishi délaisse les voitures pour se tourner vers les VUS et les camionnettes. Et ça, c’est aussi vrai chez nous qu’au Mexique. Reste que là-bas, ils ont droit au robuste Montero Limited. Un rival au Jeep Wrangler et au futur Ford Bronco serait définitivement le bienvenu chez nous!

Son prix: 709 900 Pesos, soit l’équivalent d’environ 49 500 $ CAD.

Suzuki Ignis

La division automobile de Suzuki a plié ses bagages et quitté le Canada et les États-Unis il y a quelques années déjà, mais elle est toujours bien présente au Mexique.

Parmi les modèles offerts, le petit Ignis attirerait certainement l’attention de certains conducteurs d’ici. Son format compact et cubique nous rappelle drôlement celui du Kia Soul, sauf que son moteur de 82 chevaux aurait certainement besoin d’être changé pour satisfaire les standards des automobilistes canadiens...

Son prix: 199 990 Pesos, soit l’équivalent d’environ 13 950 $ CAD.

Toyota Hilux

Chez Toyota, la camionnette Hilux est un véritable monument de fiabilité commercialisé un peu partout dans le monde... mais pas chez nous! Au Mexique, le petit Hilux est pourtant bien présent, aux côtés du Tacoma et du Tundra.

Son prix: 290 800 Pesos, soit l’équivalent d’environ 20 300 $ CAD.

Toyota Land Cruiser

Comme c’est le cas aux États-Unis, le Toyota Land Cruiser est offert aux automobilistes mexicains. Au Canada, toutefois, le gros VUS est persona non grata dans l’alignement du constructeur. Quelle injustice!

Son prix: 1 566 300 Pesos, soit l’équivalent d’environ 109 300 $ CAD.

Oui, vous avez bien lu!

Volkswagen Polo

Chez nous, Volkswagen ne propose aucune voiture plus petite que la Golf. Au Mexique, toutefois, le constructeur allemand vend des véhicules plus compacts qui feraient assurément le bonheur de certains Québécois. Comme la Polo, par exemple!

Avec son petit gabarit et son moteur de 105 chevaux, elle représente exactement ce que la Golf était avant qu’elle ne s’embourgeoise.

Son prix: 213 990 Pesos, soit l’équivalent d’environ 14 900 $ CAD.