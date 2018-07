Beyoncé partage une nouvelle photo des jumeaux!

Beyoncé a partagé une nouvelle photo de ses jumeaux Rumi et Sir Carter.

La chanteuse a choisi de diffuser ce cliché, non pas sur les réseaux sociaux, mais sur son site personnel.

Beyoncé, qui vient de terminer la portion européenne de sa tournée «On the Run II» que la diva partage avec son mari Jay-Z, a mis en ligne plusieurs photos de leurs vacances sur son site web.

Parmi celles-ci, on peut voir ses adorables jumeaux, Rumi et Sir, âgés d’un peu plus d’un an, assis sur la chanteuse dans un yacht.

La petite Rumi est tout sourire, pendant que son frère Sir est plus sérieux de l’autre côté.

C’est la première véritable photo des jumeaux que dévoile la chanteuse, depuis celle qui avait «brisé» internet.

En juillet 2017, Beyoncé était apparue sur les réseaux sociaux à peine drapée d'une ample étoffe aux motifs floraux, couronnée d'un long voile bleu pâle, les deux bébés dans ses bras et appuyée sur un trône bucolique paré de fleurs et de fougères.

«Sir Carter et Rumi, un mois aujourd'hui», avait alors écrit la mère de trois enfants.

Plus récemment, les jumeaux avaient été aperçus dans une vidéo publiée à la suite du renouvellement de leurs vœux de mariage.