Cascades fait l’acquisition d’une usine de papier en Virginie

La papetière Cascades a annoncé, jeudi matin, avoir fait l'acquisition de l'usine de fabrication de papier journal Bear Island, en Virginie aux États-Unis, pour une contrepartie en espèces de 34,2 millions $ US.

L’entreprise québécoise prévoit de convertir l’usine pour fabriquer du papier doublure et du papier cannelure légers recyclés de haute qualité pour le marché nord-américain.

La capacité de production annuelle de la nouvelle machine devrait s'élever à 400 000 tonnes.

Selon l'évaluation actuelle, la conversion nécessiterait un investissement estimé entre 275 et 300 millions $ US, pour une production qui devrait débuter en 2021.

«Ce projet est parfaitement aligné sur les objectifs de notre plan stratégique, lequel consiste notamment à investir dans les secteurs clés de l'emballage et des papiers tissu afin de moderniser nos actifs et d'élargir notre présence géographique», a déclaré Mario Plourde président et chef de la direction de Cascades, dans un communiqué.

«L'emplacement de l'usine Bear Island est stratégique pour son approvisionnement en matières premières et sa logistique», a fait remarquer M. Ploudre.

Fondée en 1964 qui est établi dans la région Centre-du-Québec, Cascades compte 11 000 employés dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe.