Cinq spectacles à voir ce week-end à Heavy Montréal

Il y a bien sûr les figures mythiques à la Marilyn Manson et Rob Zombie, et autres valeurs sûres à la Gojira. Mais la programmation de Heavy Montréal, qui se tient ce week-end, 28 et 29 juillet, au parc Jean-Drapeau, regorge de trouvailles et de curiosités qui attireront les amateurs de musique lourde.

Voici cinq suggestions de spectacles qui risquent de brasser la ville, du Plateau Mont-Royal à Saint-Lambert.

Limp Bizkit

Dimanche, 21 h 30, scène Heavy

Choix étonnamment grand public pour Heavy Montréal, parce que plus rap et rock que métal, Limp Bizkit s’amène en renfort en clôture du festival après le désistement d’Avenged Sevenfold, dont le chanteur est affligé d’une infection aux cordes vocales. Vingt ans après la sortie de l’album qui l’a fait connaître, «Three Dollar Bill, Y’all$», la bande à Fred Durst réjouira certainement les adolescents de la génération Y devenus adultes, toujours en quête de nostalgie.

Alestorm

Samedi, 16 h 50, scène de l’Apocalypse

Le «métal pirate», vous connaissez? Avec leurs décors, costumes et accessoires farfelus, les membres d’Alestorm, une formation écossaise, célèbrent les flibustiers et leur univers avec des paroles absurdes, en ne se prenant surtout pas au sérieux. Heavy Montréal propose d’ailleurs d’autres concerts ludiques du genre, cette année, notamment avec Gloryhammer, une «armée de chevaliers de l’espace» dont la musique sauvera (peut-être!) la galaxie (dimanche, 17 h 35, scène de la Forêt) et Ultra Vomit, dont les parodies de groupes métal légendaires comme Rammstein ou AC/DC et autres propos humoristiques s’appuient souvent sur des sketchs comiques (dimanche, 15 h 20, scène de l’Apocalypse).

Techn9ne

Samedi, 16 h 05, scène Heavy

Quand le métal rencontre le hip-hop. Le rappeur américain Techn9ne amène un peu de diversité sonore et culturelle dans le paysage plus blanc que blanc de Heavy Montréal, à un point tel que plusieurs se sont étonnés de sa présence à l’événement. Techn9ne défendra son matériel récent, dont l’opus «The Storm» (2016), qui réfère à son tout premier effort, «The Calm Before the Storm» (1999).

Emperor

Samedi, 20 h 25, scène de l’Apocalypse

Vénéré des adeptes purs et durs de «black métal» pesant et tonitruant, l’ensemble norvégien Emperor ne fait pas dans la dentelle avec ses textes corrosifs, ce qui lui confère d’autant plus d’attrait auprès de ses fidèles. L’organisation de Heavy Montréal s’enorgueillit de sa prise, soutenant que le groupe n’est pas passé par Montréal depuis 1999 et décrivant ses membres comme des «dieux». Entre «In The Nightside Eclipse» (1994) et le «récent» «Prometheus: The Discipline of Fire & Demise» (2001), les titres mémorables de Emperor sont nombreux.

Voivod

Dimanche, 16 h 05, scène Heavy

Parce que la scène métal locale compte aussi ses joyaux, on ne ratera pas les Québécois Voivod –qui parcourent le monde depuis plus d’une trentaine d’années – et Sword, qui ont déjà eu l’honneur d’ouvrir pour Motörhead, Alice Cooper et Metallica.