«Des actes criminels» possiblement à l'origine de l'incendie à Athènes

Le gouvernement grec a saisi la justice d'un « élément sérieux » pouvant indiquer que « des actes criminels » sont à l'origine de l'incendie meurtrier lundi à l'est d'Athènes, a déclaré jeudi le ministre adjoint à la Protection du citoyen, Nikos Toskas.

«Pour le feu qui a commencé au mont Pendeli» et s'est propagé à Mati, la ville où se trouvaient la grande majorité des 82 morts, «on se pose de nombreuses questions et je ne vous cache pas qu'un élément sérieux nous a conduit à ouvrir une enquête», a indiqué M. Toskas lors d'une conférence de presse avec le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos et les chefs des pompiers et de la police.

Pour le feu à Kineta à l'ouest d'Athènes, qui s'est déclaré quelques heures avant celui de Pendeli, sans faire de victimes, le ministre a indiqué qu'il existait aussi «de sérieux éléments et des traces» pouvant faire penser à un «incendie volontaire».

«Il y a des témoignages, mais je ne peux rien dire de plus actuellement», a-t-il ajouté.

Le gouvernement a transmis tous ces éléments à la justice, a précisé le ministre.

Ils iront alimenter l'enquête préliminaire ouverte mardi par la Cour suprême.

M. Toskas a aussi souligné que lundi les « conditions climatologiques étaient extrêmes en raison des changements climatiques ».

«Les vents atteignaient 120 km/heure», a dit le lieutenant-général des pompiers Sotiris Terzoudis.

Alors que les critiques fusent au vu du terrible bilan, le porte-parole du gouvernement a souligné que «l'évacuation de Mati n'était pas possible, car le phénomène a duré à peine une heure et demie» et que les vents étaient «les plus forts enregistrés ces huit dernières années».

«Les pertes sont importantes et nous sommes tous bouleversés», a reconnu M. Toscas.

«Pour des raisons de conscience et pas en raison d'erreurs, j'ai soumis ma démission au premier ministre Alelis Tsipras, mais il m'a répondu que l'heure était à la lutte et il ne l'a pas acceptée», a-t-il conclu.