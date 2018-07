Drame de Lac-Brome: des échos jusqu’à la Maison des jeunes

À la Maison des jeunes Serge Forest de Sherbrooke, à plus de 80 kilomètres de Lac-Brome, l'histoire du jeune Riley Fairholm, abattu par des policiers dans la nuit de mardi à mercredi, touche au plus haut point. Tous connaissent un ami qui a déjà traversé une période sombre.

«Mon ami m'a déjà appelé, il avait des idées noires. Je suis allé chez lui, on a jasé quelques heures et il m'a remercié», a raconté un adolescent de Sherbrooke, fier d'avoir posé un bon geste.

Quelques heures seulement avant de mourir, l'adolescent de Lac-Brome avait publié un message de détresse sur Instagram. «Je suis tellement heureux de savoir que je pourrai bientôt rendre la vie de tous plus facile et plus heureuse», a-t-il écrit.

L'organisme sherbrookois JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie effectue plus de 65 interventions par jour. «Quand on voit un message de détresse, on a plusieurs options, a relaté l'intervenant Sébastien Doyon. Si c'est urgent, il faut appeler les secours. Sinon, on peut tenter d'entrer en contact avec la personne et par la suite demander de l'aide.»

En se lançant devant les policiers, le jeune Riley Fairholm souhaitait mourir. Une étude menée par l'École nationale de police révèle que 25,5 % des Québécois tués par les forces policières voulaient mettre fin à leurs jours.

«Personne ne veut mourir, les gens veulent arrêter de souffrir, a nuancé la directrice générale de l'Association québécoise de prévention du suicide, Solène Tanguay. Mais le suicide, ce n'est pas une option. C'est une solution permanente à un problème temporaire.»

En plus d'être nombreuses, les ressources disponibles sont diversifiées. «Il ne faut pas empêcher les jeunes de venir à la maison des jeunes. C'est un beau milieu pour socialiser et ils sont encadrés par des professionnels», a dit le chef d'équipe à la Maison des jeunes Serge Forest, Maxime Lussier.

Les intervenants rappellent l'importance de faire appel à des professionnels, un geste qui pourrait éviter de vivre un autre drame.