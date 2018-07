Kelly Osbourne attaque un tabloïd concernant l’overdose de Demi Lovato

Kelly Osbourne, qui s’est battue contre ses dépendances dans le passé, s’est livrée sur son combat quotidien pour rester sobre lors d’une apparition dans l’émission Loose Women, ce mercredi, un jour après l’hospitalisation de Demi Lovato qui a fait une overdose selon plusieurs médias.

Au cours de l’émission, elle a rendu évident qu’elle parlait uniquement de sa propre expérience, et affirmait que la cure de désintoxication n’était jamais quelque chose de miraculeux.

«Les gens doivent savoir que la cure de désintoxication ne vous guérit pas, cela aide juste à se mettre sur la bonne voie. On n’est jamais guéri, a-t-elle affirmé. On passe sa vie entière à faire ce que l’on peut pour ne jamais reprendre et consommer à nouveau.»

Ses paroles ont été citées par le Daily Mail, qui a titré: « Overdose de Demi Lovato: Kelly Osbourne affirme que son amie ne guérira jamais de ses dépendances suite à sa choquante rechute».

La fille d’Ozzy et Sharon Osbourne s’est rapidement insurgée contre le journal en affirmant que l’article était totalement erroné.

«Vous tournez à nouveau mes mots en ce que vous voulez qu’ils soient, ce n’est PAS ce que j’ai dit !, a-t-elle lâché sur Twitter. Ce type de journalisme irresponsable ne fait que s’ajouter aux problèmes autour de la dépendance. Arrêtez d’exagérer les problèmes des gens quand vous devriez les aimer et les soutenir ! »

La star de 33 ans a conclu sa publication en saluant brièvement Demi Lovato avec le hashtag « LoveYouDemi ».

Les urgences ont été appelées au domicile de Demi Lovato mardi après-midi et la chanteuse a été transportée à l’hôpital de Los Angeles pour recevoir des soins. Ses représentants ont depuis confirmé que Demi Lovato est «réveillée» et se remet sous la garde des médecins, mais un communiqué affirme que « certaines des informations rapportées sont incorrectes ».

Demi Lovato s’était précédemment exprimée sur ses problèmes personnels. Elle est restée sobre pendant six ans, avant de confesser dans sa chanson Sober, parue en juin (18), avoir rechuté.