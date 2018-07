La confiance des patrons baisse au Canada, mais reste forte au Québec

Les propriétaires de PME canadiennes ont terminé le mois de juillet de manière beaucoup moins optimiste, selon les résultats du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

L’indice du baromètre a reculé de 5 points et demi par rapport au mois précédent, atteignant 56,8.

«C’est la deuxième fois que l’indice de confiance des PME canadiennes est aussi faible depuis la chute des prix du pétrole en 2015 et 2016», a déclaré Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

«La morosité des chefs de PME est probablement liée aux tensions commerciales à l’échelle internationale, notamment les nouveaux tarifs douaniers que les États-Unis imposent sur l’acier et l’aluminium canadiens, et les contre-tarifs que le Canada a décidé d’appliquer en représailles sur certaines importations américaines», a-t-il ajouté.

Cet indice de confiance est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Lorsque celui-ci varie entre 65 et 70, cela signifie qu’une majorité de dirigeants d’entreprises s’attendent à de meilleurs résultats au cours des 12 prochains mois.

Des résultats différents selon les provinces

Le Québec reste deuxième au classement national derrière l’Île-du-Prince-Édouard, malgré une perte de 3,3 points.

C’est en Ontario que l’indice a le plus reculé ce mois-ci (-6,1 points). On constate aussi des baisses au Nouveau-Brunswick (55,3) et en Colombie-Britannique (56,1).

L’indice a progressé à Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan, mais il reste en deçà des normes historiques dans ces deux provinces. Il a également gagné 2,5 points en Nouvelle-Écosse (65). On note peu de changements en Alberta et au Manitoba: 55,8 et 60,1 respectivement.

Dans les résultats du baromètre, on note que «44% des chefs de PME estiment que leur entreprise se porte bien, contre 13% qui pensent le contraire».

Les plans d’embauche de personnel à temps plein ont un peu faibli, 17% des dirigeants prévoient de recruter du personnel, tandis que 12% comptent réduire leurs troupes au cours des 3 à 4 prochains mois.

Les secteurs les moins optimistes sont l’agriculture (40,3) et le commerce de détail (54,2), «probablement en raison d’inquiétudes liées aux tensions commerciales», note la FCEI.

Les résultats du commerce de gros, des transports et de l’information sont également en baisse. En revanche, l’indice reste positif dans le secteur de la fabrication et dans de nombreux domaines du secteur des services.

Le baromètre des affaires de la FCEI s’appuie sur les réponses de 736 de ses membres recueilles avant le 16 juillet.