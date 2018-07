La controverse a raison d'un deuxième spectacle de Robert Lepage

Ex Machina, la compagnie théâtre de Robert Lepage et le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine ont décidé jeudi de ne pas aller de l’avant avec le spectacle «Kanata» face au retrait de coproducteurs nord-américains effrayés par critiques émises contre ce projet.

«Tenant compte de ce que nous avons vécu récemment, nous comprenons certainement leurs inquiétudes. Mais sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet», a mentionné Ex Machina dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

La compagnie théâtre a précisé que cette décision a été prise après avoir rencontré, jeudi dernier, des opposants au projet qui critiquaient le fait que ce spectacle sur les autochtones devait se faire sans aucun comédien des Premières Nations.

«Les participants à cette rencontre ont fait preuve de beaucoup d’ouverture et plusieurs de nos échanges nous ont semblé très féconds. Mais la controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne malgré tout le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s’y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd’hui leur retrait», a ajouté Ex Machina.

Un autre projet de Robert Lepage la pièce SLĀV, traitant d’esclavage, particulièrement aux États-Unis, avait été au cœur d’une controverse récemment lors de sa présentation au Théâtre du Nouveau Monde. Il avait été critiqué pour n’avoir pas assez intégré de noirs sur scène. Le Festival international de jazz de Montréal avait mis un terme à cette production avant la fin des représentations prévues.

Sans les autochtones

Pour «Kanata», Robert Lepage était le metteur en scène invité et sa compagnie, Ex Machina, était coproductrice avec, notamment, le Théâtre du Soleil basé à Paris.

La pièce devait être présentée pour la première fois au Festival d’Automne à Paris le 15 décembre prochain, puis au Québec en 2020.

Dans la page opinion du quotidien «Le Devoir», «Kanata» avait été visée par un «texte collectif» signé par 19 artistes et professionnels d’origine autochtone et par 12 «alliés cosignataires», dont le titre était: «Encore une fois, l’aventure se passera sans nous, les Autochtones?».

Les auteurs disaient vouloir répondre aux propos tenus par la metteure en scène et animatrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, qui avait notamment dit que la distribution est «métissée et française à la fois», mais ne comptait aucun comédien d’Amérique du Nord. Selon elle, cela n’était pas un problème.

Les signataires de la lettre d’opinion déploraient cette situation, disant que «l’un des grands problèmes que nous avons au Canada, c’est d’arriver à nous faire respecter au quotidien par la majorité, parfois tricotée très serré, même dans le milieu artistique».

«Notre invisibilité dans l’espace public, sur la scène, ne nous aide pas. Et cette invisibilité, Mme Mnouchkine et M. Lepage ne semblent pas en tenir compte [...].»