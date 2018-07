La région de Montréal de plus en plus proche de la surchauffe

Le marché immobilier «avoisine le seuil de la surchauffe» dans la région de Montréal, alors que les ventes ont crû plus vite que les nouvelles inscriptions pour un septième trimestre consécutif.

C’est ce qu’a rapporté jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), en publiant son rapport trimestriel «Évaluation du marché de l’habitation» (EMH).

Au premier trimestre de 2018, le ratio ventes-nouvelles inscriptions (données désaisonnalisées) a atteint 69 % dans la région comprenant Montréal, la Rive-Sud, Laval et la couronne nord, soit tout juste en deçà du seuil problématique de 70 %.

De son côté, le ratio inscriptions en vigueur-ventes a poursuivi sa diminution, «ce qui indique que le marché de la revente montréalais est de plus en plus favorable aux vendeurs depuis maintenant trois trimestres», d'après l'organisme fédéral.

Dans les segments des maisons unifamiliales et des plex, cet avantage pour les vendeurs est même observé depuis plus d’un an, selon la SCHL.

«Pour un sixième trimestre d’affilée, le degré de vulnérabilité du marché de l’habitation de la RMR de Montréal est demeuré faible, a dit Lukas Jasmin-Tucci, analyste principal de la SCHL. La vigueur des facteurs fondamentaux soutient les niveaux des prix observés sur le marché. Toutefois, avec le resserrement prononcé du marché de la revente, la RMR s’approche de plus en plus de la surchauffe.»

Selon la SCHL, «sur le marché de la revente montréalais, le resserrement s’est poursuivi et la pression à la hausse sur les prix s’est maintenue».

Dans la région de Montréal, «les signes de construction excessive sont restés faibles, car le nombre de logements achevés et invendus par tranche de 10 000 habitants et le taux d’inoccupation des logements locatifs sont demeurés relativement loin de leurs seuils problématiques».

Pendant ce temps à Vancouver et à Toronto...

Sans surprise, les marchés immobiliers de Vancouver et de Toronto continuent d’inquiéter les observateurs en raison des signes de surévaluation et d’accélération des prix observés dans ces deux villes, mais aussi à Victoria et à Hamilton. À eux seuls, ces quatre agglomérations font en sorte que le marché immobilier canadien demeure à degré de vulnérabilité élevé.