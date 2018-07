Lauryn Hill annule des dates de tournée après des plaintes

Les fans canadiens de la super star de R & B Lauryn Hill se sont plaints de problèmes d’acoustique et de ses célèbres retards la semaine dernière. Beaucoup étaient mécontents de n’avoir vu qu’un spectacle de 45 minutes. L’ancienne membre des Fugees a donc annulé plusieurs dates de sa tournée 20e anniversaire de The Miseducation of Lauryn Hill et en a reporté trois autres.

«En raison de problèmes de production, un certain nombre de concerts de la tournée du 20e anniversaire de The Miseducation of Lauryn Hill sont reportés ou annulés», a fait savoir le représentant des producteurs Live Nation dans un communiqué transmis à Billboard.com.

Les concerts de Charlotte et Raleigh, les deux en Caroline du Nord, et de St Petersburg, en Floride, prévus cette semaine ont tous été annulés, comme ceux de Virginia Beach et Bristow, en Virginie, et de Holmdel, dans le New Jersey.

Les spectacles de Nashville (Tennessee), Atlanta (Géorgie), et Miami (Floride) ont été repoussés à octobre.

Les fans étaient implacables dans leurs critiques du concert de Toronto. L’une d’entre eux, Jennifer Azevedo, a écrit sur Twitter: «Si déçue du concert de Lauryn Hill ce soir. Elle a fait attendre les fans pendant une heure et ensuite n’a joué que 45 minutes au maximum. On pouvait à peine reconnaître les chansons qu’elle essayait de chanter. De l’argent récolté, c’est sûr. Ne dépensez pas votre argent pour elle».

Lauryn Hill a annoncé une foule d’invités prestigieux pour sa tournée en Amérique du Nord et en Europe, comme M.I.A., A$AP Rocky, Nas, Big Boi, Santigold, SZA, Dave Chappelle, et Busta Rhymes.