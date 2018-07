Le tracteur le plus puissant du monde est au Québec

Les agriculteurs et les curieux peuvent admirer et magasiner une pièce de taille à l’occasion de l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe, qui accueille cette année le tracteur conventionnel le plus puissant du monde.

Le monstre de plus de trois mètres de haut est le roi de sa catégorie, excluant les machines se pliant au centre, avec une puissance de 500 chevaux-vapeur.

Il s’agit d’une première pour l’exposition, puisque ce modèle n’est disponible sur le marché québécois que depuis moins d’un an.

«C’est notre vedette cette année, s’est exclamé Gaston Doré, responsable de la section machinerie de l’exposition. L’an dernier, certaines personnes se sont dites déçues de notre sélection d’engins agricoles. Ça n’arrivera pas cette fois-ci!»

Un réservoir de carburant de 800 litres alimente le moteur du tracteur d’origine allemande qui peut tirer à peu près n’importe quel outil agricole de taille, tels un planteur ou une voiture à grains.

Le prix de l’engin se révèle tout aussi colossal à 570 000 $.

Les passants pourront également zyeuter le planteur de précision Väderstad, machine de semence détentrice du record du monde avec 502 hectares couverts en 24 h, soit une superficie de près de 717 terrains de soccer.

Contraste historique

Les proportions de la bête allemande sembleront encore plus impressionnantes pour les visiteurs qui iront faire un tour au musée agricole de l’endroit, où des tracteurs anciens y sont disposés. Le Farmall H par exemple, modèle des années 1940, ne possédait que de 25 chevaux-vapeur, soit 20 fois moins que son homologue contemporain, pour un prix de 2000 $.

Tous ces engins seront en présentation tout au long de l’exposition agricole, qui se tient du 26 juillet au 4 août.