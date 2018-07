Pfizer pas impliquée dans l'étude où 11 bébés sont morts

La société pharmaceutique Pfizer a insisté jeudi sur le fait que le Viagra, son médicament pour lutter contre les troubles érectiles, n'a pas été utilisé dans une étude néerlandaise stoppée après la mort de 11 bébés.

Cet essai clinique visait à aider les femmes enceintes dont les fœtus présentaient une croissance déficiente en leur donnant du sildénafil. Ce médicament générique est commercialisé par Pfizer sous le nom de Viagra.

«Pfizer n'est aucunement impliquée dans cette étude et n'a fourni ni médicaments ni soutien financier pour cette dernière», a indiqué la société américaine dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Le Centre hospitalier universitaire d'Amsterdam, qui conduisait l'étude avec 10 hôpitaux du pays, a annoncé lundi la fin des essais après la mort des bébés, et après que d'autres nourrissons nés prématurés eurent également développé des problèmes pulmonaires.

Selon le centre, 183 femmes ont été impliquées dans ces essais cliniques lancés en 2015. Au moment de leur arrêt, 93 femmes s'étaient vu prescrire du sildénafil pendant leur grossesse, 90 autres un placebo.

Aucune des femmes recrutées pour cette étude n'a eu de complication. En revanche, 19 bébés confrontés in utero au médicament sont morts, 11 d'entre eux probablement en raison d'une hypertension pulmonaire qui pourrait être liée au médicament.

Dans un tweet à l'origine de la confusion, le centre hospitalier avait expliqué que le sildénafil «est aussi connu comme Viagra», avant de clarifier que «ni le sildénafil ni le Viagra de Pfizer n'ont été utilisés» durant les essais.

«Triste et décevant»

«Les résultats de l'étude (...) sont exceptionnellement tristes et décevants pour les personnes impliquées et les chercheurs», a ajouté Pfizer.

Le groupe a rappelé que le Viagra est «indiqué dans le traitement du dysfonctionnement érectile chez les adultes» et que sa sûreté et son efficacité ont été prouvées sur plus de 15 000 patients.

Le sildénafil favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Les chercheurs estimaient que le médicament pouvait favoriser l'afflux sanguin dans le placenta et «stimuler la croissance du foetus» quand ce dernier connaît des problèmes de développement, avait affirmé Amsterdam UMC dans un communiqué.