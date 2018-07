Rare visite du cardinal Ouellet dans la région

La rare visite au Québec du cardinal Marc Ouellet, qui a présidé à l’occasion de ses 50 ans de prêtrise la messe de la fête de sainte Anne pour clore la neuvaine, a fait de nombreux heureux, jeudi.

«J’ai été bénie [par le cardinal Ouellet]. C’est une bénédiction spéciale, ça n’arrivera plus jamais, probablement», s’enthousiasmait Mary Sobanathas, une Torontoise d’origine sri lankaise venue jusqu’ici avec sa famille pour la «grande fête».

Au terme de la messe, entouré de quelques agents de sécurité sur le parvis de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques à Rome, a pris le temps de rencontrer (et parfois de bénir) des centaines de fidèles provenant du Québec, et d’ailleurs pendant 45 minutes.

«C’est un beau cadeau. Quelque chose d’inespéré, un moment de grâce», racontait, émotive, Marie-Claude Bouffard, une femme confinée dans un fauteuil roulant à la suite d’un accident.

Ouverture aux migrants

La basilique était bondée de plusieurs milliers de personnes pour la célébration présidée par l’ancien archevêque de Québec, qui en était à sa première présence officielle dans la région depuis sept ans.

«C’est avec beaucoup d’émotions et de gratitude que je me retrouve au milieu de vous», a-t-il déclaré à son auditoire silencieux et attentif.

Dans son homélie, il a attiré l’attention sur «les grandes intentions du pape» François, en abordant «le grand défi» de la transmission de la foi aux jeunes, mais surtout le sort des migrants et des réfugiés.

«Comme son collaborateur proche, je relance cette invitation à la population du Canada pour qu’il y ait une attitude vraiment d’ouverture, d’accueil, de secours et d’intégration pour les personnes qui nous arrivent en grande difficulté de l’étranger», a-t-il indiqué lors d’une brève allocution aux médias.

L’archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a profité de sa présence pour réitérer l’invitation au pape à venir chez nous. «Redites-lui [...] qu’un jour, nous espérons le voir sur notre grand pays», a-t-il glissé à ses côtés lors de la messe.

«Ce n’est plus ce que c’était»

Si les propriétaires des boutiques de cadeaux situées à proximité de la basilique ont affirmé être satisfaits de l’achalandage tout au long de la neuvaine, d’autres commerçants, plus bavards, étaient catégoriques: «C’est tranquille», ont confirmé quelques-uns au «Journal».

«Ça fait deux ans que c’est très tranquille. C’est très décevant, a rapporté Luc Pelletier, le propriétaire de la boutique L'AntiQuaire du Coin, située en face du lieu de culte. Je me suis déplacé à mon commerce pour 5 $ hier (mercredi), je pense», s'est-il désolé.

«Ça a énormément diminué depuis sept ans, constate la propriétaire de la galerie d’art Ni Vu Ni Cornu, Annie Lévesque. Ce n’est plus ce que c’était», a-t-elle dit.

Selon le sanctuaire de Sainte-Anne, la neuvaine qui célèbre la grand-mère de Jésus pourrait avoir attiré le même nombre de visiteurs que l’an dernier, soit environ 90 000 fidèles.